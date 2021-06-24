Финалистов проекта «100 новых лиц Казахстана» наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы наградили финалистов проекта «100 новых лиц Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров провел встречу с алматинцами, ставшими финалистами четвертого этапа проекта «100 новых лиц Казахстана».

Проект реализуется с 2017 года в рамках программы «Рухани жаңғыру» в целях продвижения идей конкурентоспособности, прагматизма и культа знаний на примерах конкретных людей самых разных профессий.

За 4 года реализации в проекте участвовали более 7 тысяч человек, из которых 163 участника стали победителями, а 46 являются алматинцами. В четвертом этапе конкурса заявки на участие подали около трех тысяч казахстанцев, по всем семи сферам («Общество», «Культура и спорт», «Медицина», «Наука и инновации», «Бизнес», «Экология» и «Образование»), среди алматинцев - 9 финалистов. Среди них бизнесмены, учёные, журналисты, спортсмены, учителя и волонтеры. Они добились успехов в различных сферах и их опыт служит примером для других алматинцев.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров вручил победителям благодарственные письма и отметил, что проект «100 новых лиц Казахстана» в этом году прошел под эгидой 30-летия Независимости страны.

«Победу в проекте одержали люди, которые добились успеха за годы Независимости, которые своим талантом, трудолюбием сумели завоевать широкое признание жителей нашего города, внесли свой вклад в формирование конкурентоспособного и успешного облика казахстанца. Наша Родина создает все условия, чтобы таланты соотечественников были раскрыты. В патриотизме важно осознавать, за что мы любим Родину. И наша страна дает возможность гражданам добиться успеха. Победители проекта являются мотиваторами для миллионов людей», - отметил Е. Бабакумаров.

В числе новых имён, вошедших в сотню - директор Международного центра вакцинологии КазНАИУ, профессор Кайсар Табынов. Учёный стал победителем в сфере науки и инноваций: он вместе со своей командой за последние 15 лет создал порядка 10 вакцин от опасных инфекций. Большая часть его уникальных разработок уже применяется.

Среди победителей также Таир Баталов, новатор и успешный предприниматель. Он создал более тысячи рабочих мест, основав компанию, которая регулирует до 80% мирового оборота на рынке зерновых.

В списке победителей и профессор, журналист и ведущая телеканала «Туран-ТВ», преподаватель КазУМОиМЯ им. Аблай хана Мадина Ашимова. Она также организовала клуб путешественников Nomad.

«Я являюсь организатором ряда социальных проектов, работаю журналистом и преподаю в вузе, мать пятерых детей. Своим примером хочу показать молодым казахстанцам, что нужно идти к своей мечте. Моя победа - пример того, что можно быть женой, мамой, а также реализоваться в профессии», - рассказала Мадина Ашимова.

В списке победителей проекта «100 новых лиц»: фотограф, основатель «OKO STUDIO» Данияр Сарсейулы, тренер хоккейного клуба в США, главный тренер команды Princeton Tiger Lilies, спортсменка и хоккейный форвард Булбул Картанбай, стартапер, основатель и главный инженер Warwick Boring Тайжан Санжар, учитель химии, преподает школьный предмет через японское аниме «Наруто» Улан Усенов, основатель волонтёрского проекта Kzphdgirlsunion, учёный в области экстремальной УФ-лифтографии в компании Carl Zeiss Амина Мирсакиева и ведущий проекта Qazaq time в США Данияр Кожан.