Финалы Кубка Казахстана по шахматам состоялись в Алматы

Победителей среди взрослых выявляли по классической круговой системе, а вот лучших из лучших среди детей определили по системе игры на вылет, когда проигравший матч участник завершает выступление на турнире.

Борьба за чемпионство выдалась напряженной, шахматисты шли в турнирной таблице настолько плотно, что победителя среди мальчиков пришлось определять в дополнительных партиях. Причем, среди мальчиков за почетный трофей сразились два рейтинговых фаворита. В итоге победителем стал Алдияр Жарас.

Среди девочек в финале сошлись 12-й и 15-й номера стартового списка, без дополнительных партий победу одержала 12-летняя Медина Жакенова.

Медина и Алдияр, как лучшие из лучших, к слову, представят Казахстан на чемпионате мира по шахматам среди детей в 2026 году.

Фото: Альберт Ахметов \ Kazinform

Но даже шахматисты, кто не выиграл золото, не остались в проигрыше. Ведь они, во-первых, получили бесценный опыт, играя с сильными соперниками, а во-вторых, одержали свои личные победы.

Во взрослом Кубке Казахстана участие приняли наряду с казахстанскими шахматистами зарубежные участники. Именно гости турнира и заняли первые три места как среди мужчин, так и среди женщин. Для отечественных шахматистов такие встречи — уникальная возможность сыграть с зарубежными оппонентами и обменяться с ними опытом в соревновательных условиях.

Фото: Альберт Ахметов \ Kazinform

Например, 17-летний международный мастер Даниял Сапенов, занявший в Кубке Казахстана четвертое место, на турнире выполнил первую для себя норму гроссмейстера.

— Мне нужна была победа черными и мне это удалось. Я впервые принимаю участие в таком сложном турнире. Был последним по рейтингу среди стартовавших (2440), а все соперники — гроссмейстеры, но тем не менее, мне удалось показать хорошую игру, чему очень рад. Со всеми соперниками были партии интересными, и я понял, что надо еще больше работать и готовиться, тщательнее просчитывать ходы, — рассказал Даниял Сапенов.

Фото: Альберт Ахметов \ Kazinform

Он научился играть в шахматы в пять лет, тренироваться стал с семи. Сейчас, к 17 годам, Даниял понимает, что осуществление его детской мечты — попадание в сборную Казахстана и матчей с сильнейшими шахматистами мира, рукой подать. И это мотивирует молодого шахматиста на еще более усиленную подготовку.

Кубок Казахстана прошел при поддержке Министерства туризма и спорта РК, акимата Алматы и компании Freedom Holding Corp.