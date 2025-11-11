Финал республиканского турнира AUYL SPORT прошел в Алматы

Всего в отборочных этапах турнира по семи видам спорта (бокс, борьба, карате, волейбол, баскетбол, шахматы, настольный теннис) участвовали около 10 тысяч детей из сельских школ. Проект реализуется при поддержке фонда Halyk Тимура Кулибаева и направлен на развитие массового спорта среди сельской молодежи.

Фото: фонд Halyk

Главная особенность AUYL SPORT — возможность для школьников из сельской местности проходить все этапы отбора по месту проживания, без необходимости переезжать в крупные города.

Тренировки, судейство и финальные соревнования проходят по единым спортивным стандартам. Это снижает разрыв между городскими и сельскими возможностями и предоставляет детям одинаковые условия участия. Результаты проекта подтверждают потенциал регионов.

Фото: фонд Halyk

По итогам прошлого сезона 12 участников AUYL SPORT вошли в юношескую сборную Казахстана и выступили на международных школьных играх ISF Gymnasiade в Сербии, где завоевали четыре медали.

Проект показал, что спортивный резерв страны не ограничивается крупными городами: при равных условиях талантливые дети есть в каждом районе. В нескольких регионах финалистов AUYL SPORT встречали как участников национального турнира: с флагами, поздравлениями в школах и поддержкой местных сообществ. Для многих сельских детей это стало первым признанием их спортивного труда на уровне области и страны.

Фото: фонд Halyk

Организаторы намерены проводить турнир ежегодно, с расширением географии и запуском базы данных сельских спортсменов. Это позволит федерациям и тренерам отслеживать результаты участников и формировать кадровый резерв для национальных сборных.

Также организаторы отметили особую важность проекта.