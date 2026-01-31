В Алматы представили архивную выставку о жизни и деятельности Бауыржана Момышулы

В мероприятии приняли участие советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев, представители Министерства культуры и информации РК, Центрального государственного архива РК, а также общественные деятели, историки, писатели, журналисты и студенты.

Конференция приурочена к присвоению Бауыржану Момышулы звания «Халық қаһарманы». В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 25 декабря 2025 года №1137 Бауыржану Момышулы (посмертно) присвоено высшее звание «Халық қаһарманы» за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, с вручением семье Золотой Звезды и ордена «Отан».

В связи с этим советник Президента Малик Отарбаев в своем выступлении передал слова благодарности и уважения от имени Главы государства в адрес внука героя Ержана Бакытжанулы и писателя, общественного деятеля Зейнеп Ахметовой.

Кроме того, была организована выставка, подготовленная на основе архивных документов, отражающих жизнь и деятельность Бауыржана Момышулы. Участникам был показан хронико-документальный звуковой фильм «Туған жерде», запечатлевший образ героя, вернувшегося с фронта на родную землю в 1944 году.

По итогам конференции была принята специальная резолюция, в которой заложены вопросы всестороннего восстановления жизненного и служебного пути героя, педагогические аспекты воспитания молодежи через его героический образ и духовное наследие.