Финал первого национального инженерного чемпионата Shaiqas-2026 пройдет в Акмолинской области

Финал первого национального инженерного чемпионата Shaiqas-2026 пройдет с 13 по 15 августа на полигоне «Амандык» в Акмолинской области, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны Республики Казахстан.

В соревнованиях примут участие 500 человек в составе 20 региональных команд, которые прошли отбор по итогам квалификационного этапа. Среди участников — студенты, представители инженерных школ, промышленных предприятий и подразделений силовых структур.

Фото: Министерство обороны РК

В рамках чемпионата инженеры, программисты и разработчики продемонстрируют навыки в области беспилотных технологий, робототехники, кибербезопасности и тактических решений.

Соревнования пройдут по четырем направлениям: «воздушные системы», «наземные системы», «кибербезопасность» и «тактика».

Участникам предстоит выполнить ряд практических заданий, включая транспортировку грузов, эвакуацию условно раненых, установку макетов мин с помощью роботов, защиту цифровой инфраструктуры от киберугроз, прохождение полосы препятствий и оказание первой медицинской помощи.

Фото: Министерство обороны РК

Работу команд оценит независимое жюри. Победители будут определены по сумме набранных баллов. Призовой фонд чемпионата составляет 20 млн тенге. Финал и церемония награждения состоятся 15 августа.

Как отметил заместитель начальника Департамента информационных технологий Министерства обороны подполковник Алмат Маханов, чемпионат Shaiqas направлен на поиск и развитие инженерных решений, востребованных в сфере обороны и национальной безопасности.

Фото: Министерство обороны РК

— Развитие оборонных технологий невозможно без сильной инженерной школы, инновационного мышления и взаимодействия науки, промышленности и государства. Чемпионат позволит выявить перспективные идеи и создать условия для их практического применения, — подчеркнул он.

Фото: Министерство обороны РК

Организатором чемпионата выступает Defence Tech Center Министерства обороны. Defence Tech Center занимается поиском, разработкой, апробацией и внедрением передовых технологий в сфере обороны и национальной безопасности, объединяя научное сообщество, стартап-экосистему, технологические компании и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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