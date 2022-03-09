Финал международного конкурса по космическим технологиям пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Финал международного конкурса по космическим технологиям и технике KazakhstanSmartSpace, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан и 60-летию первого полета человека в космос, пройдет в Алматы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс среди учащихся школ, колледжей и высших учебных заведений стартовал 16 декабря прошлого года и проходит в рамках Года детей в Казахстане. Финальный тур планируется 8-10 апреля в АУЭС имени Г. Даукеева.

Как заявил председатель правления АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Казкосмоса Марат Нургужин, на начало марта в списке зарегистрировано более 50 учебных заведений Казахстана, Кыргызстана, России и Украины, включая ведущие технические и многопрофильные вузы РК. Регистрация будет проходить до 15 марта.

По данным организаторов, до 15 марта международный экспертный совет определяет участников, прошедших в финальный тур конкурса, а в период с 16 по 20 марта проводится отбор участников финального тура.

«Для нашей отрасли нужны новые подходы и нестандартные решения. Как раз молодежь нам может предложить новые идеи, новые решения, открытия. Сейчас космическая отрасль готовит концепцию развития до 2030 года, все новые технологии и идеи могут отражены в этой концепции. Мы преследуем конкретные практические цели», - сказал Марат Нургужин в ходе брифинга.

Главной целью конкурса является популяризация научно-технического творчества в сфере космической техники и технологий среди учащихся образовательных учреждений РК и других стран, отбор лучших проектных команд для участия в международных олимпиадах и конкурсах, формирование и развитие горизонтальных коммуникаций школьников, учащихся колледжей и студентов в РК и за рубежом.

Марат Нургужин добавил, что участники конкурса получат сертификаты, а победители и призеры награждаются дипломами, денежными и памятными призами, сувенирами, дополнительными баллами при поступлении в вузы из числа партнеров. Они также получат возможность участвовать в крупных международных конкурсах, на экскурсии на высокотехнологичные компании аэрокосмической отрасли.

Участниками конкурса могут быть студенты колледжей и вузов, учащиеся школ и кружков системы дополнительного образования РК и других стран мира в возрасте от 7 до 22 лет в командах со своими преподавателями и наставниками. Приветствуется участие в проектных командах ученых и инженеров от государственных и бизнес-структур, которые позиционируются в роли коучей/наставников/менторов/тьюторов проектных команд.

«Требования к участникам таковы: они должны определиться с тематикой в привязке к номинации. Номинации конкурса: макет; действующая модель/изделие/видеоролик; научно-исследовательский проект; соревновательные роботы», - добавил один из организаторов Владимир Затолокин.

Участникам предоставлены следующие темы конкурсных номинаций:

Научные эксперименты и исследования на Международной космической станции

Прикладные решения космической техники и технологий для базовых отраслей промышленности и сферы услуг (горнорудная, нефтегазовая, металлургическая, электроэнергетика, телекоммуникации, автомобильный, ж/д и авиационный транспорт, с/х, финансы, туризм и др.), «зеленой» экономики, снижения углеродного следа и декарбонизации энергетики

Роботехнические и интеллектуальные системы, электроника и радиоэлектроника для космической техники, исследований и экспериментов

Моделирование и конструирование космической техники. малых космических аппаратов (МКА) и ракет-носителей

Информационные технологии для космической связи, навигации и ДЗЗ

Онтологическое моделирование и мультиагентные технологии для управления предприятиями аэрокосмической промышленности и космическими аппаратами

Проекты с применением методологии и инструментария ТРИЗ для повышения эффективности и прибыльности существующих и новых предприятий аэрокосмической отрасли Казахстана, включая развитие индустриально-инновационного и туристического потенциала космодрома Байконур

Аддитивные технологии 3D-печати в космической технике

Искусственный интеллект и эмерджентный (роевой) интеллект для управления космическими аппаратами и предприятиями космической отрасли

IT-технологии распределенного реестра и блокчейн в космической отрасли

Проекты по Астрономии / Астрофизике / Metaverse (Мета-вселенная) / VR (Virtual Reality) / AR (augmentedreality)

PR-видеоролики по международному сотрудничеству учебных заведений разных стран в сфере освоения космоса

Организаторами конкурса выступили АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, ТОО «EurasianSpaceVentures» и ОФ «Казахстанский институт управления проектами».