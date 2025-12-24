Финал интеллектуальной программы «Азамат»: определен победитель

В финальной игре встретились команды Атырауского университета имени Халела Досмухамедова и Университета международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева. Тема решающего этапа — «Главный драйвер экономики Казахстана».

В ходе финала команды продемонстрировали высокий уровень подготовки: умение аргументировать собственную позицию, отвечать на доводы оппонентов и выстраивать логически последовательную дискуссию. По итогам напряженной игры со счетом 3:2 победу одержала команда Атырауского университета имени Халела Досмухамедова, став победителем интеллектуальной программы «Азамат».

Фото: Хабар

Финальную игру оценивало жюри в составе депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Асхата Аймагамбетова, министра Науки и высшего образования Саясата Нурбека, председателя партии «Respublica» Айдарбека Ходжаназарова, председателя правления АО «Агентство „Хабар“» Кемелбека Ойшыбаева, а также основателя движения Qazaq Debate Ерболата Мухамеджана.

По итогам проекта поощрительные призы в размере 250 тысяч тенге были вручены Университету имени Шакарима, Казахскому национальному университету имени аль-Фараби, Казахскому национальному женскому педагогическому университету и Университету Нархоз. Четвертое место и приз в размере 400 тысяч тенге занял Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Третье место и денежный приз в размере 600 тысяч тенге получил Актюбинский региональный университет имени Кудайбергена Жубанова. Второе место и приз в размере 1 миллиона тенге завоевал Университет международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева. Победителем проекта, обладателем первого места и главного приза в размере 2 миллионов тенге стал Атырауский университет имени Халела Досмухамедова. Таким образом, общий призовой фонд интеллектуальной программы «Азамат» составил 5 миллионов тенге.

Фото: Хабар

В ходе финала студенты на практике продемонстрировали, что проект «Азамат» — это не формат случайных споров, а пространство, формирующее зрелое мышление, взвешенную речь и ответственную гражданскую позицию молодежи, неравнодушной к судьбе страны. Здесь аргумент и ответственность, соперничество и рассудительность переплетаются, формируя особую школу лидерства.

Стоит отметить, что интеллектуальная программа «Азамат» впервые вышла в эфир в начале 2000-х годов на телеканале «Хабар» и стала одним из проектов, давших импульс развитию дебатного движения в стране. В обновленном сезоне в проекте приняли участие 32 университета, отобранные из более чем 100 высших учебных заведений Казахстана. Отметим, что в настоящее время уже стартовал отбор участников второго сезона интеллектуальной программы «Азамат». К участию в новом сезоне приглашаются высшие учебные заведения страны.