Философия People-first становится главным приоритетом ГЧП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До нынешнего времени большинство проектов ГЧП структурировались с максимальным применением финансовых мер поддержки от государства. В результате снижение нагрузки на бюджет выражалось, в основном, в виде временной отсрочки выплат инвестору. Тогда как стоимость проектов практически оставалась равна сумме государственных обязательств: затраты инвестора - 1,089 трлн тенге, обязательства государства 1,051 трлн тенге, передает пресс-служба АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства».

Со следующего года государственная поддержка будет постепенно сокращаться.

«По существующим проектам все затраты будут выплачены из бюджета, как и оговаривалось в соглашениях. Тогда как новые договоры будут заключаться уже на новых условиях. Мы давно шли к реализации подхода People-first. То есть сначала мы создали условия для инвестора: подготовили инфраструктуру, включая законодательство; наладили связь с местными исполнительными органами; выработали нужные инструменты и проработали векторы развития. Теперь мы можем в полной мере требовать от государственного также и от частного партнера соответствия его проектам философии People-first (Люди в первую очередь)», - говорит заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр ГЧП» Бекмурат Талипов.

Философия People-first означает подход к отбору проектов, исходя от степени их полезности для потребителя, человека. Наличие спроса и будет гарантировать окупаемость проекта, что даст инвестору возможность заработать и таким образом окупить основную часть своих инвестиций. Тогда как доля компенсаций - инвестиционных и операционных затрат, со стороны государства будет сокращаться.

«Возьмем, к примеру, одно направление, в настоящее время здания для размещения Центров обслуживания населения (ЦОН) создаются за счет строительства из средств Правительства для граждан республиканского, местного бюджета, аренды имущества частной собственности. При этом не принимаются во внимание инициативы частного сектора по безвозмездной аренде с возможностью оказания обеспечивающих услуг. Мы считаем, что комплексный подход к данному вопросу позволит в разы сократить бюджетные затраты на содержание офисов. При этом потребитель получает доступ к другим - негосударственным услугам, на которых и зарабатывает арендодатель», - считает заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр ГЧП» Бекмурат Талипов.

При этом, государство в полной мере предоставляет право частному партнеру эксплуатировать объект с получением всех выгод проекта. Таким образом, целесообразно считать, что частный партнер должен внедрить качественный менеджмент и выстроить операции бизнеса на базе государственных активов с целью получения высокой прибыли. В результате сохраняется одним из базовых принципов ГЧП - принцип сбалансированности: взаимовыгодное распределение рисков и доходов государственным и частным партнером.

Справочно: По итогам 2018 года - это 1186 проектов ГЧП, из которых: 473 - заключенных договоров (530,035 млрд. тенге), 246 - на стадии конкурса или объявления конкурса (407,428 млрд. тенге), 467 - на стадии разработки документации (286,044 млрд. тенге).