Философия казахского орнамента в работах таразской художницы Сауле Мусаевой

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Что в древности в Великой Степи считалось визитной карточкой человека, и каким изящным способом решались проблемы общения. Как изучение истории казахского орнамента помогает понять глубину народной философии. Размышлениями об искусстве предков, мастерстве женщин Великой Степи, о своей судьбе и главном деле своей жизни в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» поделилась художница и мастер декоративно-прикладного искусства из Тараза Сауле Мусаева.

Почти 30 лет Сауле Мусаева изготавливает деревянных кукол, в которых запечатлены быт и традиции казахского народа. Каждая ее работа не просто национальный сувенир в единственном экземпляре, а тщательно продуманный и реконструированный казахский этнографический костюм, соответствующий определенной эпохе и конкретному региону. Выполненные ею утонченные по стилю миниатюрные росписи по дереву украшают юрты-шкатулки, пиалы, кубки, тарелки, подвески, матрешки в казахском национальном стиле.

Художница из Тараза получила известность не только в Казахстане, но и за рубежом, ее художественные работы в этническом стиле хранятся в частных коллекциях Италии, Франции, Нидерландов, Германии, во многих других странах.







Узнать работы Сауле Мусаевой можно по орнаментам, характерным для находящегося в Жамбылской области, недалеко от Тараза, мавзолея XI века «Айша-биби», архитектура которого считается жемчужиной древнего зодчества Казахстана. Такой орнамент сегодня украшает улицы Тараза, являясь визитной карточкой города. И еще на каждой работе Сауле Мусаевой можно увидеть изображение тюльпана. Считается, что тюльпан вывезен в Европу именно с территории жамбылского региона, из ущелья Бериккара, и сегодня тюльпан является брендом Жамбылской области.

Мир искусства, пропорций и гармонии

- Сауле Султанбековна, как в Вашей жизни появились живопись и декоративно-прикладное искусство?

- Всё получилось само собой. Родилась я в Джамбуле (ныне город Тараз), закончила Джамбулский педагогический институт, художественно-графический факультет. К тому, чем я сейчас занимаюсь, я пришла еще с детства, все мы родом из детства.

Мне посчастливилось заниматься в студии изобразительного искусства при Джамбулском Дворце пионеров у учителей, которых до сих пор помню, люблю, уважаю, таких как Надежда Алимовна Раупова. У наших учителей была совсем другая манера подачи учебного материала, они объясняли вроде как ненавязчиво и в то же время ты терял ощущение реальности, уходил в другой мир. Мир искусства, мир цвета, пропорций, гармонии.

В повседневной жизни я была далека от этого. Родилась в многодетной семье, нас было восемь детей. Я старшая среди девочек, помогала маме по хозяйству, и время от времени просила отпустить меня погулять с подружками. Мы бежали во Дворец пионеров и ходили по кабинетам. Голову просунешь в дверь – и смотришь, что же там дети делают. Как-то увидела, что дети сидят и рисуют – попросила разрешения зайти посмотреть. Меня запустили, я походила, посмотрела и - решила там остаться.

Как оказалось, осталась навсегда.

После окончания художественно-графического факультета пединститута работала учителем рисования и черчения в школе, воспитателем в детском саду. Но поняла, что это не мое. Затем вела изобразительный кружок в изостудии молодежного центра «Творчество» при обкоме комсомола, и через какое-то время стала директором этого центра. Мы занимались оформлением детских садов, образовательных учреждений.

Наступил трудный период развала Советского Союза, когда всё закрывалось, люди оставались без работы, и я тоже. Люди не знали куда податься. Но нужно было как-то выживать.

Благодаря росписи, я открыла для себя казахскую культуру

- Чем Вы занялись тогда?

- Так как мне было близко изобразительное искусство, творчество, я стала себя искать в этой сфере. Обратила внимание на то, что у нас тогда вообще не было национальных сувениров, ниша была практически свободна. И я решила изучать эту тему. Познакомилась с нашей таразской художницей Рахат Сапаралиевой, она тоже тогда только окончила учебу и подрабатывала на алматинском предприятии «Өнерпаз», где делали сувенирную продукцию. Рахат научила новой для меня технике художественной росписи по дереву. Благодаря ей, я состоялась как художник миниатюрной росписи по дереву. Со временем новое ремесло стало для меня не только источником дохода, но и любимым делом жизни.







Именно благодаря технике росписи, я начала изучать историю национального искусства. Когда, например, расписываешь куклу в казахском национальном стиле, надо изучать историю костюма, историю орнамента. Я стала пропадать в библиотеках, искала литературу. Ты же не можешь отсебятиной заниматься, надо же грамотно подавать.

И тут для меня начались настоящие открытия. Оказывается, в культуре казахов есть орнамент напольный, настенный, орнамент только для одежды, для обуви, для конной упряжи, для каждой сословно-бытовой сферы.

Орнаменты играли огромную роль в повседневной жизни кочевников. И по орнаменту можно было узнавать социальный статус человека, его происхождение, сословие, к которому он принадлежал, его финансовое состояние.

Можно было узнать положение человека в семье. Допустим, о женщине - байбише она, первая жена, вторая или какая по счету жена. Или девушка не замужем, а парень холостой. По одежде ты понимаешь, кто этот человек, его возраст, положение, отсюда делаешь вывод, как с ним нужно разговаривать. При этом особое уважение следовало проявлять к старшим. Уважение к старшим, к гостю - так всегда было по законам Великой Степи.







То есть орнамент одежды читался как визитная карточка человека. Можно было прочитать, кто перед тобой, какой человек – и, соответственно этому, выстраивались корректные взаимоотношения. Что, согласитесь, очень разумно.

Я для себя открыла казахскую культуру, когда занялась изготовлением сувениров, - всю глубину, красоту, продуманность нашей культуры.

Казахская юрта - это целая вселенная

- Помимо художественной росписи по дереву, какие еще виды декоративно-прикладного искусства Вас привлекают?

- Сейчас занимаюсь изготовлением чиев и шашак бау. Пока изучала литературу по искусству, подумала - а почему бы мне чий не попробовать? Или шашак бау – атрибуты украшения юрты…

Ведь юрта - это не только канаты, шанырак и войлок. Это целая вселенная с функциональным убранством, которое создавалось народом на протяжении веков. Круглая форма юрты сейчас признается учеными самой полезной для здоровья человека формой жилища, а каждая вещь в казахской юрте имеет свое предназначение, свой смысл, проверенный временем.

Одна из таких вещей – чий, циновка из стеблей степной травы «чий», вид ковыля, который растет в Средней Азии. Наши изобретательные предки использовали эту траву и для плетеных изделий, и в качестве топлива. Циновка, сплетенная из стеблей травы чий, с древних времен получила распространение в быту нашего народа. И это, пожалуй, самый древний вид искусства на территории Великой Степи.

Обустройство жилища казахов чием использовалось вначале чисто в функциональных целях, и только со временем циновки стали украшать, используя соответствующие орнаменты. Стремление к красоте и гармонии сподвигло наших предков украшать все предметы, которые их окружали, причем украшать со смыслом. И, как правило, этим занимались женщины.

Когда захотелось мне овладеть этим древним искусством, стала искать мастеров чия, чтобы у них поучиться. Они сначала удивлялись – что этой женщине надо… А мне было просто интересно. Для меня было удивительно, как в стародавние времена неграмотные женщины могли создавать такие шедевры декоративного искусства.







В современном мире казахи уже давно перешли на оседлый образ жизни, и чий начал выполнять декоративную функцию для украшения жилища, интерьера. Такой техникой стали выполнять картины – портреты, натюрморты. Сейчас собрать всё необходимое для изготовления чия никакого труда не составляет, всё можно купить. Зато больше времени остается на творчество.

Разноцветные подвески шашак бау – использовались нашими предками как обереги. В них всё имело значение – цвет, размер, количество узлов, расположение. Что уж говорить – до прихода ислама мы же все были язычниками, вся национальная казахская символика идет оттуда, со времен тенгрианства, идет как бы параллельно.

По сути, все древние верования у всех народов Земли похожи по смыслу и задачам – поддерживать здоровье, мир в семье, оберегать жилище, рожать и воспитывать детей, сохранять достаток в доме. Это едино для всех, и ничто человеческое никому не чуждо.

Радует, что в современном мире мы возвращаемся к этим древним истокам, используем древние знания. Сейчас многие стремятся украсить свои дома национальным орнаментом, элементами древнего убранства юрты.

- Занимаетесь ли Вы сейчас преподаванием? Или только творческой деятельностью?

- Занимаюсь только творчеством. Своей мастерской у меня сейчас нет, так получилось по семейным обстоятельствам. Иногда обстоятельства бывают выше нас.

Творчеством занимаюсь почти 30 лет. Участвовала сначала в городских выставках, потом в областных, потом уже в республиканских и международных. Участвовала в первой национальной женской ярмарке идей и товаров «Окрыленная женщина», республиканском фестивале ремесел на Великом Шелковом пути, в центрально-азиатских выставках в Алматы, в республиканских конкурсах «Сильная женщина» в Таразе, «Мурагер» в Караганде, «Человек и творчество», в республиканском фестивале «Этно-Fashion» и международном туристическом форуме «Ұлы Дала Елі» в Астане.

Я рада, что нашла себя в этом мире, занимаюсь любимым делом. Благодарна Всевышнему, судьбе за возможность видеть, чувствовать красоту и гармонию этого мира - и дарить это всё людям.

- Спасибо за беседу! Новых Вам творческих успехов!