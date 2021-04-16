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    17:55, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Философ: Туркестан – это место силы и колыбель доблести тюркского народа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Центра политических исследований института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, кандидат философских наук Айдар Амребаев высказался о сакральном значении Туркестана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня город Туркестан мы связываем с именем великого мыслителя и духовного учителя Ходжа Ахмета Ясауи, который нашел в нем свое последнее физическое пристанище и покой, место духовного уединения и подвижничества – мавзолей, возведенный его потомками и последователями в ранг одного из центров мирового и тюркского культурного наследия, отражавшего мировоззрение наших предков и являющегося для них сакральным источником духовных сил и вдохновения, а для верующего – своеобразной знаковой стоянкой на пути в вечность», - сказал Айдар Амребаев на международной видеоконференции «Туркестан – духовная столица тюркского мира».

    Он назвал Туркестан колыбелью доблести тюркского народа

    «Очень важно нам – современникам – понимать значение этого города и деяния нашего знаменитого предка для раскрытия смысла и идеи «Туркестан – духовная столица тюркского мира». (…) Туркестан – это место силы и колыбель доблести тюркского народа. Любовь к родной земле и своему народу, гордость за его героическую, благородную историю и дерзновенные планы на будущее как нельзя лучше отражают сегодняшнее стремление тюркских народов к свободе, единству и обретению подлинного смысла и достойного места в современном мире», - заключил философ.

    Ранее министр культуры и спорта Актоты Раимкулована в ходе международной видеоконференции «Туркестан – духовная столица тюркского мира» отметила, что историческая часть города имеет сакральное значение. Здесь, согласно научным данным, похоронены останки 21 хана, 8 султанов, 23 биев, 59 батыров.



    Теги:
    Туркестанская область Тюркский мир Общество
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