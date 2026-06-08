Фильмы в Казахстане будут проверять на пропаганду порнографии

Министерство культуры и информации утвердило правила предпрокатной экспертизы фильмов. Перед выходом на экраны киноленты будут проходить проверку специальной комиссией, которая оценит их содержание на соответствие требованиям законодательства. Об этом стало известно из приказа министерства, передает Kazinform.

Предпрокатная экспертиза будет проводиться для исключения в фильмах пропаганды или агитации насилия, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии, а также порнографии.

Создатели фильма предоставляют свой материал комиссии для экспертизы. Комиссия проводит анализ содержания, ведет обсуждение, голосует для принятия решения и выдает протокол с экспертным заключением.

Важное нововведение в законодательстве - это возрастная классификация фильмов. Всего введено 7 категорий:

«до 6 лет» - фильмы, предназначенные для детей, не достигших шести лет;

«с 6 лет» - фильмы, предназначенные для детей, достигших шести лет;

«с 12 лет» - фильмы, предназначенные для детей, достигших двенадцати лет;

«с 14 лет» - фильмы, предназначенные для детей, достигших четырнадцати лет;

«с 16 лет» - фильмы, предназначенные для детей, достигших шестнадцати лет;

«с 18 лет» - фильмы, предназначенные для зрителей, достигших восемнадцати лет;

«с 21 года» - фильмы, предназначенные для зрителей, достигших двадцати одного года.

К возрастной категории «с 18 лет» относятся фильмы, содержащие описания или изображения самоубийства, убийства, проблем семейной жизни и развода, наркотической и алкогольной зависимости, заболеваний, асоциального поведения, обнажения, сцен полового акта или других эротических действий при условии оправданности их сюжетом и художественной задачей кинопроизведения, а также употребление в эпизодах грубых жаргонных слов, брани, ненормативной лексики.

Прокат фильма 18+ по телеканалам разрешено показывать после 22.00 часов до 6 часов утра.

При этом, к категории фильмов «с 21 года» не имеется ограничений вышеупомянутых пунктов. Но, есть ограничение по времени проката в кинотеатрах - после 00.00 до 6 часов утра.

Стоит отметить, что приказ вводится в действие с 16 июня текущего года.

Ранее сообщалось, что фильмы в Казахстане будут проходить предпрокатную экспертизу.