Фильм о первой леди США «Мелания» удивил прокат неожиданным успехом

Предполагалось, что фильм Amazon MGM Studios, вышедший в прокат в более чем 1500 кинотеатрах Северной Америки, соберет 5 млн долларов, что по меркам документального кино было бы относительно неплохим результатом. Но, по мнению аналитиков кассовых сборов, фильм повествующий о Мелании Трамп в период, предшествовавший второй инаугурации Дональда Трампа, превзошел ожидания и стал самым успешным не музыкальным документальным фильмом за последние десять лет.

Фильм занял третье место в общем рейтинге за выходные, уступив самофинансируемому фильму ютубера Markiplier «Железное легкое» и фильму Сэма Рэйми «Пришельцы внутри».

Хотя Кевин Уилсон, руководитель отдела дистрибуции Amazon MGM Studios в США, высоко оценил «успешное начало» документального фильма, пока рано говорить о большой победе Amazon.

Студия заплатила колоссальные 40 млн долларов за приобретение проекта, режиссером которого был Бретт Ратнер. Студия также потратила около 35 млн долларов на маркетинговую кампанию — ошеломляющая сумма для политического документального фильма.

Зрители поставили фильму высшую оценку A по результатам опроса CinemaScore и 99% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.

По данным аналитиков кассовых сборов, самыми успешными рынками для «Мелании» стали Даллас, Орландо, Тампа, Финикс, Хьюстон, Атланта и Уэст-Палм-Бич. Документальный фильм привлек в основном женщин, которые составили около 70% аудитории.

По данным EntTelligence, за выходные фильм посмотрели около 600 000 зрителей.

Однако были и критики, издание The Hollywood Reporter назвало фильм «дорогим пропагандистским документальным фильмом», предлагающим «близкий, но не такой уж личный портрет» первой леди.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп выпустила memecoin $MELANIA, что привлекло больше внимания, чем криптотокен $TRUMP.