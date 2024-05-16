Фильм о жизни кочевых казахов в Китае показали в Берлине

Фильм о жизни кочевых казахов в Китае «Дәуір ағысында (Fade Away Pastoral)» был показан в Берлине, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает сайт Сhinanews.com.cn, начался специальный показ фильма при поддержке медиакомпании «Little Monster Entertainment». После показа многие европейские зрители говорили, что они впервые увидели фильм о Синьцзяне, впервые познакомились с жизнью кочевых казахов.

Фото: movie.douban.com

Фильм «Дәуір ағысында» был впервые показан в Китае в 2018 году, 12 апреля 2019 года вышел в прокат. Он победил в номинациях «Лучшая кинематография», «Лучшее произведение», «Лучший актер-мужчина» и «Лучший фильм на сельскую тематику».

Фото: movie.douban.com

Картина на тему кочевой жизни казахов в Китае также описывает изменения в их жизни, произошедшие за последние 40 лет.

Кроме того, путем прозаического повествования о сменах времен года и с помощью поэтического киноязыка изображаются радости и печали животноводов, зрителю предлагаются красивые виды природы.

Фото: movie.douban.com

Также в фильме почти все главные и вспомогательные роли играют актеры-казахи. Во время съемок, продолжавшихся 4 года, в них участвовали около 10 тысяч простых жителей-казахов, использовалось около 300 тысяч голов скота.