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    10:25, 09 Май 2024 | GMT +6

    Фильм о выдающемся воине-партизане Ади Шарипове покажут в нескольких городах Казахстана

    Снят фильм о выдающемся воине-партизане Ади Шарипове
    Фото: Минкультуры и информации РК

    В рамках недели военно-патриотического кино, посвященной Дню Победы, в кинотеатрах Алматы, Караганды, Шымкента и Талгара состоится бесплатный показ фильма «Лето 1941 года», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Фильм режиссера Бекболата Шекерова рассказывает о боях с партизанскими отрядами в годы Великой Отечественной войны. Кинокартина повествует о биографической истории выдающегося казахского деятеля, лейтенанта Ади Шарипова, отличившегося своей доблестью в годы ВОВ и возглавлявшего диверсионные группы.

    Действие происходит в начале Второй Мировой войны. Третий Рейх только что напал на СССР. В Беларуси ведутся ожесточенные бои, и силы советской армии пока вынуждены только отступать. Именно в таком незавидном положении оказался молодой лейтенант из Казахстана Ади Шарипов.

    Его взвод прикрывал отступление полка, но в итоге сам оказался в окружении врага на болоте. Несмотря на трудное положение, лейтенант создает партизанский отряд и дает нацистским оккупантам достойный отпор.

    Неделя военно-патриотического кино стартовала 9 мая 2024 года.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане снимут фильм об Алие Молдагуловой, объявлен кастинг.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Культура Герои ВОВ День Победы Видео Казахское кино Кинотеатры ВОВ
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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