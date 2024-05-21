Фильм о кочевой жизни китайских казахов покажут в Казахстане

В казахстанский прокат выйдет фильм «Өмір ағысында (Fade Away Pastoral)» (В потоке жизни) о кочевой жизни казахов в Китае, передает корреспондент Kazinform.

По информации сайта Kino.kz, показ фильма начнется 30 мая.

Ранее сообщалось, что специальный прокат фильма «Өмір ағысында» при поддержке медиакомпании Little Monster Entertainment начался в Европе.

Стоит отметить, что фильм «Өмір ағысында» впервые был показан в Китае в 2018 году и вышел в прокат 12 апреля 2019 года. Он победил в номинациях «Лучшая кинематография», «Лучшее произведение», «Лучшая мужская роль» и «Лучший фильм на сельскую тематику».

Фото: movie.douban.com

Фильме рассказывает о кочевом быте китайских казахов, передающемся из поколения в поколение, описываются изменения в их жизни за последние 40 лет, используя реальные данные и сюжетный метод.

В фильме показана смена четырех времен года, через киноязык раскрывается радость и горе пастухов, вниманию зрителей представлена живописная природа.

Практически все главные и дополнительные роли в фильме исполнили актеры-казахи.

Фото: movie.douban.com

В съемках, которые длились четыре года, приняли участие около 10 000 этнических казахов, задействовано около 300 000 животных.