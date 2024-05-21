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    20:22, 20 Май 2024 | GMT +6

    Фильм о кочевой жизни китайских казахов покажут в Казахстане

    китай
    Фото: movie.douban.com

    В казахстанский прокат выйдет фильм «Өмір ағысында (Fade Away Pastoral)» (В потоке жизни) о кочевой жизни казахов в Китае, передает корреспондент Kazinform.

    По информации сайта Kino.kz, показ фильма начнется 30 мая.

    Ранее сообщалось, что специальный прокат фильма «Өмір ағысында» при поддержке медиакомпании Little Monster Entertainment начался в Европе.

    Стоит отметить, что фильм «Өмір ағысында» впервые был показан в Китае в 2018 году и вышел в прокат 12 апреля 2019 года. Он победил в номинациях «Лучшая кинематография», «Лучшее произведение», «Лучшая мужская роль» и «Лучший фильм на сельскую тематику».

    кино
    Фото: movie.douban.com

    Фильме рассказывает о кочевом быте китайских казахов, передающемся из поколения в поколение, описываются изменения в их жизни за последние 40 лет, используя реальные данные и сюжетный метод.

    В фильме показана смена четырех времен года, через киноязык раскрывается радость и горе пастухов, вниманию зрителей представлена живописная природа. 
    Практически все главные и дополнительные роли в фильме исполнили актеры-казахи.

    кино
    Фото: movie.douban.com

    В съемках, которые длились четыре года, приняли участие около 10 000 этнических казахов, задействовано около 300 000 животных.

    Теги:
    Культура Китай Новости кино Мировые новости Искусство
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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