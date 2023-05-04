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Филиалы казахстанских вузов могут появиться в Таджикистане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Мая 2023, 14:53
Филиалы казахстанских вузов могут появиться в Таджикистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о совместных планах с Таджикистаном в сфере развития образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание мы уделили дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей. Эта сфера является важным мостом, соединяющим наши братские народы. Нами достигнута договоренность о проведении дней культуры Таджикистана в Казахстане, других совместных мероприятий. Это еще раз подчеркивает тесные связи между нашими странами. Мы также подтвердили взаимный интерес к углублению сотрудничества в сфере образования», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По словам Главы государства, Казахстан уже увеличил количество грантов своих вузов для студентов из Таджикистана.

«Мы предметно рассмотрели перспективы открытия филиалов казахстанских вузов. Возможно, будут создаваться совместные факультеты на базе вузов Таджикистана. Уверен, эти меры будут способствовать дальнейшему сближению молодежи двух стран, укреплению дружественных отношений между нашими народами», - добавил Президент.


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