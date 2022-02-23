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Филиалы казахстанских организаций высшего образования будут создаваться в России

23 Февраля 2022 10:23
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Филиалы казахстанских организаций высшего образования будут создаваться в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принято постановление о подписании соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования РК в РФ и филиалов образовательных организаций высшего образования РФ в РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

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В интересах долгосрочного сотрудничества и обеспечения качества образования, для подготовки кадров технического направления принято постановление о подписании соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан.

Соглашением предусмотрено, что на паритетной основе будут создаваться филиалы в соответствии с законодательством государств сторон. В рамках реализации соглашения будет осуществляться получение двойной лицензии при открытии филиалов. Обучение может вестись на государственных языках двух стран, с обязательным изучением языка и истории страны нахождения филиалов в рамках образовательных программ. Государственный контроль и аккредитация в филиалах будут осуществляться в соответствии с законодательством государств сторон.

Ранее сообщалось, что филиалы известных российских вузов откроют в Казахстане.

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#Правительство РК   #Образование   #Вузы   #Россия   #Общество   #МОН   #Сотрудничество  
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