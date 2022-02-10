Филиалы известных российских вузов откроют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о результатах переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большую практическую отдачу также приносит межрегиональное сотрудничество. В структуре общего товарооборота доля взаимовыгодной торговли между нашими странами и регионами занимает порядка 70%. Продуктивное партнерство Казахстана и России постоянно расширяется за счет новых инвестиционных точек роста. Сегодня подписан ряд документов, которые позволят нашим странам значительно продвинуться в вопросах цифровизации, освоения космоса, подготовки специалистов в области атомной энергетики», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время пресс-подхода.

По словам Президента, с учетом востребованности в Казахстане высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля, особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования.

«Сегодня я выразил признательность уважаемому Владимиру Владимировичу за согласие направить в Казахстан филиалы самых известных вузов РФ, прежде всего технических. Думаю, что они внесут очень серьезный вклад в развитие образования в нашей стране. Мы приветствуем предметные договоренности по расширению сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане. В Казахстане будут открыты такие филиалы, которые на слуху у всех – это МИФИ, Университет им. Губкина, Бауманское училище. Считаю, это очень серьезный прогресс в области образования и взаимной поддержки», - подчеркнул Глава государства.