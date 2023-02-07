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Филиалы 12 зарубежных вузов планируем открыть в Казахстане до 2029 года - Саясат Нурбек

7 Февраля 2023, 00:32
Филиалы 12 зарубежных вузов планируем открыть в Казахстане до 2029 года - Саясат Нурбек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что до 2029 года в Казахстане планируется открытие филиалов 12 зарубежных университетов. Также к учебному процессу будут привлечены ведущие профессоры и исследователи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметил, что до 2025 года по поручению Главы государства запланировано открытие филиалов пяти авторитетных зарубежных университетов.

«В прошлом году мы открыли филиал российского Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в Алматы, филиал российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в Атырау, филиал Университета Аризоны (США) в Петропавловске. В этом году планируем открыть еще шесть филиалов», - сказал министр во время своего визита в Алматы.

По его словам, планируется открытие филиалов турецкого университета Гази (Турция) в Шымкенте, Michigan State University (США) в Астане, Heriot-Watt University (Шотландия) в Актобе, Seoul National University of Science and Technology (Южная Корея) в Кызылорде, Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (Узбекистан) в Таразе, нескольких немецких университетов в Актау.

Саясат Нурбек добавил, что в Жезказгане также планируется открытие технического государственного университета.

«Мы сейчас работаем над этим проектом совместно с акиматом Улытауской области и партнером. Откроем филиал Канадского технического университета. Детали станут известны после официального соглашения», - заметил он.

Глава Миннауки также ответил, что до 2025-2026 года планируется привлечь 1 400 ведущих профессоров и исследователей из разных стран. На эти цели из бюджета выделены 3,6 млрд тенге.

В 2021 году в Алматы открыт филиал Университета De Montfort Leicester.

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