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Филиал крупного зарубежного технологического университета планируют открыть в Талдыкоргане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Октября 2022, 11:14
Филиал крупного зарубежного технологического университета планируют открыть в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане планируется открытие филиала крупного зарубежного технологического университета. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Как вы знаете, ранее я выдвинул инициативу открыть в Казахстане филиалы пяти ведущих технических вузов мира. По моему поручению Правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета», - сообщил Глава государства.

С учетом специфики области, в вузе будут готовить специалистов в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и цифровых технологий. Это позволит снизить отток молодежи из региона и обеспечить местную экономику высокопрофессиональными кадрами.


Президент Казахстана   Вузы   Жетысуская область  
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