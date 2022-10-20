Филиал крупного зарубежного технологического университета планируют открыть в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане планируется открытие филиала крупного зарубежного технологического университета. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Как вы знаете, ранее я выдвинул инициативу открыть в Казахстане филиалы пяти ведущих технических вузов мира. По моему поручению Правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета», - сообщил Глава государства.

С учетом специфики области, в вузе будут готовить специалистов в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и цифровых технологий. Это позволит снизить отток молодежи из региона и обеспечить местную экономику высокопрофессиональными кадрами.