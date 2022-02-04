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Филиал авторитетного британского университета будет открыт на территории МФЦА

4 Февраля 2022 16:15
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Филиал авторитетного британского университета будет открыт на территории МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного на заседании Мажилиса Парламента 11 января т.г. по открытию кампусов ведущих зарубежных вузов, заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов сегодня провел встречу с иностранными инвесторами в сфере образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz..

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Во встрече также приняли участие представители заинтересованных государственных органов и Управляющий МФЦА К. Келимбетов.

Рассматривалась возможность открытия двух филиалов зарубежных технических вузов, британского и российского, один из которых будет открыт на площадке МФЦА. В филиалах обучение будет осуществляться по приоритетным направлениям подготовки кадров, а также с учетом потребности экономики страны.

Заместитель Премьер-Министра РК Е. Тугжанов выразил готовность казахстанской стороны оказать необходимое содействие в открытии филиалов авторитетных зарубежных университетов. Вице-премьер дал конкретные поручения Министерству образования и науки по ускорению переговоров с потенциальными инвесторами с детальным изучением предложений зарубежных университетов.

Также была проведена встреча по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения с представителями инвестиционных компаний Австрии и Турецкой Республики. В ходе переговоров были рассмотрены возможности открытия многопрофильной больницы, а также применения инновационных решений в сфере здравоохранения Казахстана. Предложения компаний будут рассмотрены Министерством здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами.


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#Правительство РК   #Вузы   #Минздрав РК   #МОН  
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