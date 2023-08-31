Фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» запретили в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Минкультуры РФ заявили, что фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» не отвечают не соответствуют ориентирам, поставленным президентом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РИА Новости.

«Предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», –говорится в ответе замминистра культуры Андрея Малышева на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который попросил о принудительном лицензировании упомянутых картин для российского проката.

Кроме того, там отмечается, что введение принудительного лицензирования противоречит российскому законодательству в области прав интеллектуальной собственности.

В ответе Малышева также говорится, что «донесению национальных морально-этических ценностей и патриотическому воспитанию молодежи» способствует увеличение доли российских фильмов в кинотеатральном прокате.