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Фильмы о декабрьских событиях 1986 года представлены на Youtube-канале Казахфильма

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Декабря 2020, 10:05
Фильмы о декабрьских событиях 1986 года представлены на Youtube-канале Казахфильма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Youtube-канале АО «Казахфильм» размещены фильмы, посвященные декабрьским событиям 1986 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение кинокомпании в Instagram.

«За годы Независимости на тему Декабрьских событий 1986 года было написано немало трудов, произведений и снят не один десяток фильмов. Одной из таких документальных картин, создатели которой попытались дойти до истины, стал фильм «Желтоқсан алауы» режиссера Жанабека Жетируова. С сегодняшнего дня киноленту «Желтоқсан алауы», основанную на воспоминаниях участников тех дней и архивных видео- и фотоматериалах, можно посмотреть на нашем Youtube-канале», - отметили в АО «Казахфильм».

Также на Youtube-канале АО «Казахфильм» вы можете посмотреть художественный фильм «Бегущая мишень» режиссера Талгата Теменова. Фильм повествует о молодом студенте Санжаре, попавшего в сложную ситуацию после декабрьских событий 1986 года.


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