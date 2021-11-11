Фильм «Желтая кошка» Адильхана Ержанова выдвинут на премию «Оскар» от Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Художественная картина Адильхана Ержанова «Желтая кошка», снятая компанией Zerde Films (Казахстан) при участии компаний Short Brothers (Казахстан), киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова и Arizona Productions (Франция), выдвинута от Казахстана на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». В данной категории заявки были получены от 93 стран, что стало максимумом за всю историю премии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

Фильм рассказывает историю казахстанских «Бонни и Клайда». Отсидев тюремный срок, юноша Кермек возвращается в родной город, в котором установила свои безжалостные законы криминальная группировка. Ева — любимая девушка Кермека. Под давлением бандитов она оказывается на дурном пути. Сам Кермек погрязает в криминале, но не перестает мечтать о том, чтобы вырваться на свободу вместе со своей возлюбленной и построить кинотеатр. Он решает добиться этой цели любой ценой…

«Желтая кошка» - 9-ая по счету полнометражная художественная картина режиссера Ержанова. Съемки фильма прошли в прошлом году в Алматинской области. Генеральными продюсерами выступили Асель Садвакасова, Канат Битемиров и Ербол Тойбаев.

Мировая премьера фильма «Желтая кошка» состоялась на 77-ом Международном кинофестивале в Венеции. Фильм был номинирован на российскую кинопремию «Ника», а также на премию Asian Film Awards в трех категориях: «Лучший режиссер-постановщик», «Лучший оператор-постановщик», «Лучший художник по костюмам».

Фильм удостоен призов: «За оригинальность сценария» на МКФ «Шелковый Путь» в Китае, «За лучшую режиссуру» в Батуми, «Приз киноведов» на фестивале «Московская премьера», Приз Best Narrative Feature Film на МКФ Verona International Film Festival и Brugge International Film Festival, Приз «За лучшую режиссуру» на МКФ Hope International Film Festival в Стокгольме.

Авторы сценария картины – Адильхан Ержанов и Инна Смаилова. Продюсерами традиционно выступили давние партнеры режиссера — Серик Абишев и Ольга Хлащева. Ко-продюсером стал их французский коллега Гийом де Сиель. Оператор фильма – Еркинбек Птыралиев, прежде уже сотрудничавший с Ержановым на фильмах «Хозяева» и «Бой Атбая». Художником-постановщиком стал еще один давний соратник режиссера – Ермек Утегенов. Музыку к фильму создали композиторы Алим Заиров и Иван Синцов. В фильме снимались Азамат Нигманов, Камилла Нугманова, Санжар Мади и другие.

94-я церемония вручения «Оскаров» пройдет 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.