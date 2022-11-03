Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Фильм «Зере» участвует в Ханойском международном кинофестивале

3 Ноября 2022, 21:15
Фильм «Зере» участвует в Ханойском международном кинофестивале
3 Ноября 2022, 21:15

Фильм «Зере» участвует в Ханойском международном кинофестивале

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полнометражная картина «Зере» от режиссера Даурена Камышбаева участвует в кинофестивале во Вьетнаме в конкурсе полных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм».

Международный кинофестиваль в Ханое, сокращенно HANIFF, - основан в 2010 году как Вьетнамский международный кинофестиваль, знакомит зрителей с новыми фильмами всех жанров, включая полнометражные, короткометражные, документальные, анимационные.

«Зере» - это драма с близким казахстанцам сюжетом, повествует о свободолюбивой девушке, восставшей против воли своей матери, когда после трагической гибели мужа она решает продать дочь в жены самому богатому и влиятельному человеку в ауле. Но Зере влюблена в гордого рыбака Талапа и сбегает с ним на соседний остров.

Главные роли в картине исполнили Адина Бажан, Сануржан Сулейменов, Мурат Бисембин, Берик Айтжанов, Ольга Ландина, Елжас Рахим и другие, а сами съемки проходили в окрестностях озера Балхаш, на рыбацком острове Тайсойган, на фоне мойынкумских песков.


Фото: kazakhfilm.kz

Новости по теме
Сколько средств потратили на съемки нашумевшего фильма «Отыздан  асып барамын»
Фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» в кинотеатрах покажут на казахском языке
Марафон бесплатного показа новых казахстанских фильмов стартовал в Байконуре
Читайте также
Автор аниме с Президентом - молодежи нравится Касым-Жомарт Токаев
Сколько средств потратили на съемки нашумевшего фильма «Отыздан  асып барамын»
Оцифровать  креативную индустрию  предложили в Казахстане
При полном аншлаге прошли гастроли театра «Астана Балет» в Грузии
Imanbek: Казахстан должен быть «громким»
Не давите на молодежь – Imanbek
Оперу «Турандот» покажут на фестивале «Жібек жолы» в Астане
Павлодарские юные художники стали призерами международного конкурса «Сиқырлы бояулар әлемінде»
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
5 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору