Фильм «Зере» участвует в Ханойском международном кинофестивале

3 Ноября 2022, 21:15

3 Ноября 2022, 21:15

Фильм «Зере» участвует в Ханойском международном кинофестивале

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полнометражная картина «Зере» от режиссера Даурена Камышбаева участвует в кинофестивале во Вьетнаме в конкурсе полных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм».

Международный кинофестиваль в Ханое, сокращенно HANIFF, - основан в 2010 году как Вьетнамский международный кинофестиваль, знакомит зрителей с новыми фильмами всех жанров, включая полнометражные, короткометражные, документальные, анимационные.

«Зере» - это драма с близким казахстанцам сюжетом, повествует о свободолюбивой девушке, восставшей против воли своей матери, когда после трагической гибели мужа она решает продать дочь в жены самому богатому и влиятельному человеку в ауле. Но Зере влюблена в гордого рыбака Талапа и сбегает с ним на соседний остров.

Главные роли в картине исполнили Адина Бажан, Сануржан Сулейменов, Мурат Бисембин, Берик Айтжанов, Ольга Ландина, Елжас Рахим и другие, а сами съемки проходили в окрестностях озера Балхаш, на рыбацком острове Тайсойган, на фоне мойынкумских песков.

Фото: kazakhfilm.kz