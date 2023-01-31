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Фильм ТРК Президента стал победителем кинофестиваля

31 Января 2023, 17:15
Фильм ТРК Президента стал победителем кинофестиваля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Документальный фильм режиссёра ТРК Серика Ибраима признан лучшим в номинации «Лучший детский документальный фильм» Всероссийского фестиваля «Белая птица», передает МИА «Казинформ».

Фильм «Счастливое детство» произведен в рамках Года детей, который прошел по инициативе Главы государства в 2022 году.

Фильм посвящен вопросам организации детского досуга, участия школьников в творческих и образовательных мероприятиях, детских кружках. Дети рассказывают о своих достижениях, впечатлениях, а также делятся планами на будущее.

Всероссийский фестиваль проходил в Казани 5 и 6 января. Более 300 участников представили свои работы, 54 из которых вышли в финал.


Кадр из видео

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