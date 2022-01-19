Фильм «Схема» режиссера Фархата Шарипова вошел в конкурсную программу Берлинале
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм «Схема» режиссера Фархата Шарипова вошел в конкурсную программу Generation 72-го Международного Берлинского кинофестиваля, который пройдет в гибридном формате с 10 по 20 февраля 2022 года. Об этом сообщила креативный продюсер фильма Юлия Ким на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».
Фильм на довольно сложную тему сделан на основании откровений подростков, которые приходили на кастинг.
Съемки фильма, которые стартовали в конце осени 2020 года, прошли в Алматы. Главную роль в картине сыграли актеры-дебютанты Виктория Романова и Таир Свинцов. Оператором-постановщиком выступил Александр Плотников, художником-постановщиком – Алексей Шиндин. Продюсер - Дина Жумабек.
Generation – одна из конкурсных секций Берлинале, посвященная фильмам о детях и подростках. Помимо казахстанской картины в программе Generation 14plus представлено 5 полнометражных фильмов из, Японии, Германии, России, США, Чили и Румынии.
Лауреатов 72-го Международного фестиваля Берлинале объявят 16 февраля.
Фильм «Схема» снят кинокомпанией Medeor при содействии НАО «Государственный центр поддержки национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта РК.
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