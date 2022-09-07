Фильм про лесные пожары и их последствия снял ДЧС Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Департаментом по ЧС Костанайской области подготовлен документальный фильм о последствия пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники пресс-службы Костанайского областного ДЧС 5-6 сентября побывали в населенных пунктах Озерное, Аманкарагай, Лесное.

«Жители пострадавших сел поделились пережитым, выразили слова благодарности огнеборцам, всем тем, кто пришел к ним на помощь в эти непростые для них дни. В эвакуационном пункте, расположенном в Аулиекольской средней школе, они посетили погорельцев, оказавшихся без крова над головой», - рассказали в ДЧС.

В документальном фильме записаны комментарии погорельцев. У каждого – потерянность в глазах от неведения. И в каждом слове – боль. Никто из них не мог и предположить, чем обернется небольшой лесной пожар на одном из участков Аулиекольского лесного фонда. Сегодня – это уже трагедия республиканского масштаба.

В фильме также продемонстрирована работа пунктов сбора гуманитарной помощи для погорельцев в селе Аулиеколь, куда со всех регионов нашей страны волонтеры, организации и простые граждане привозят продукты питания, одежду, медикаменты.

Ранее редакция МИА «Казинформ» опубликовала истории погорельцев, которые, несмотря на такие большие потери, не теряют надежду в лучшее.

Между тем, в Аулиеколе уже приступили к строительству 91 дома для граждан, чьи дома полностью сгорели в результате лесных пожаров.





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