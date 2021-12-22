Фильм «Подсолнух» о подростковом суициде и буллинге презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась премьера художественного фильма «Подсолнух», собравшего за короткий срок около 50 призов на различных кинофестивалях мира. Фильм снят киностудией «Казахфильм» совместно с компанией «Сталкер Синема» по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Казахфильма».

«Подсолнух» – это полная драматизма история о семье, остро переживающей кризис «среднего возраста». Пока родители разбираются во внутренних конфликтах, их сын-подросток, предоставленный сам себе, становится изгоем, как дома, так и в школе, испытав на себе все ужасы «буллинга». В поисках безопасного места, Амир погружается в мир компьютерных игр, что приводит к игровой зависимости.

Перед началом премьерного показа режиссер-постановщик Эля Гильман поприветствовала собравшихся и рассказала о фестивальной судьбе картины, а также вручила лауреатам их заслуженные награды.

Одним из первых приз получил актер Еркебулан Даиров, сыгравший в фильме роль отца. Напомним, актер был признан лучшим на фестивалях Istanbul Film Awards и Cannes Film Awards. Также награду получили молодой актер Рашид Мусин, автор сценария Расул Шибынтай, оператор Алексей Кирюхин, художник-постановщик Оксана Азаматова, продюсеры Гульсина Мустафина и Александр Гильман и другие.

Стоит отметить, что в общей сложности социальная драма «Подсолнух» собрала 47 призов в самых разных номинациях на 27 международных кинофестивалях.

Исполнители главных ролей – российский актер Кирилл Кяро и сербская актриса Слобода Мичалович, которые не смогли приехать в Алматы из-за карантинного режима, записали видеообращение и поздравили коллег с премьерой фильма.

Перед показом киноленты режиссер Эля Гильман рассказала, что идея снять фильм возникла после трагической истории, случившейся в семье ее друзей.

«Семья наших друзей потеряла ребенка. Я очень близко приняла эту историю, и именно поэтому родилась эта картина. Эта история – мое послание всем родителям. Я надеюсь, что матери и отцы во всем мире услышат и поймут меня. Трудно быть подростком, трудно устоять перед давлением правил. И мы должны делать все возможное, чтобы быть ближе к нашим детям и любить их» , - сказала режиссер и добавила, что фильм «Подсолнух» выйдет в прокат в апреле 2022 года.

Впечатляет и полный список наград, который на сегодняшний день выглядит следующим образом:

Приз«Лучшийполнометражныйфильм» - New York Cinema Independent Awards, Toronto International Woman Film Festival, Crown Wood International Film Festival (India), Rome Movie Awards, Milan Gold Awards, KIFF (Kotka International Film Festival, Finland), МосфильмФест (Москва, Россия), SLATE International Film Festival (Гонконг, Китай)

Приз «Лучшийрежиссер» - Venice Film Awards, Crown Wood International Film Festival (India), Paris International Film Festival, Tokyio International Monthly Film Festival, Milan Gold Awards, Hollywood Gold Awards

Приз«Лучшаяженщина-режиссер» - Cannes World Film Festival, Istanbul Film Awards, New York Cinema Independent Awards, Crown Wood International Film Festival (India)

Приз«Лучшийзарубежныйфильм» - Cannes World Film Festival, Istanbul Film Awards

Приз«Лучшаядрама» - Red Movie Awards (France), Istanbul Film Awards, Prague Film Awards

Приз«Лучшийфильмнарусскомязыке» - Near Nazareth Film Festival (Israel)

Приз«Лучшийактер» - Istanbul Film Awards (Еркебулан Даиров, Слобода Мичалович, Рашид Мусин), Milan Gold Awards (Слобода Мичалович), Hollywood Gold Awards (Слобода Мичалович)

Приз«Лучшиймолодойактер» - Cannes World Film Festival (Рашид Мусин)

Приз«ЛучшийактерАзии» - Cannes Film Awards (Еркебулан Даиров)

Приз «Лучший оператор» - Istanbul Film Awards (Алексей Кирюхин)

Приз «Лучший сценарий» - Hollywood Gold Awards (Расул Шибынтай)

Приз«Лучшийхудожник-постановщик»- Paris International Film Awards, London International Monthly Film Festival, Hollywood Gold Awards (Оксана Азаматова)

Приз«Лучшийпродюсер» – Beijing Film Festival (China), Hollywood Gold Awards (Гульсина Мустафина, Александр Гильман)

Приз«Лучшийкомпозитор» - LA Independent Film Awards

Приз «Завыдающеесямастерство» - WRPN Women ’s International Film Festival

Специальный Приз Жюри - White Nights Film Festival (Санкт-Петербург)

Приз«ПочетноеУпоминание» - Paris Film Festival, LA Independent Film Awards