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Фильм по сценарию Дениса Тена «Слепая любовь» покажут в Казахстане и Южной Корее
20 Июля 2022 02:10

Фильм по сценарию Дениса Тена «Слепая любовь» покажут в Казахстане и Южной Корее

АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ - В широкий прокат выходит фильм «Слепая любовь», снятый по сценарию известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Генеральными продюсерами картины выступили Тимур Бекмамбетов и мама спортсмена Оксана Тен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фильм повествует о любви двух молодых людей с нарушениями речи и зрения. Знакомство, которое начинается с переписки в Сети, постепенно перерастает в любовь. Она глуха, а он слеп, и они оба не осмеливаются признаться в своих особенностях. Действия картины разворачиваются в Америке, штате Калифорния. Зрители также увидят закадровые съемки в Лос-Анджелесе, эксклюзивные интервью с героями фильма и людьми, которые приложили усилия к проекту.

Сценарий Денис Тен написал в 2018 году для участия в конкурсе Screenlife Contest от кинокомпании Тимура Бекмамбетова. Он втайне отправил свою заявку и оказался в числе финалистов.

«Я рассказал Денису об идее участвовать в питчинге. Тогда он сказал, что подумает, но втайне подал заявку. В итоге победил в этом международном конкурсе, который проходил в Москве. В конкурсе было более 250 заявок со всего мира. Когда он выиграл, мы уже планировали снимать, поехать в Лос-Анджелес. Это было за месяц до трагедии. Позже мы коллективно с мамой Дениса приняли решение, что этот фильм надо снимать, не менять сценарий. Оставить все, как есть», - заявил друг Дениса, исполнительный продюсер Игорь Цай.

Съемки фильма начались в начале 2019 года и продолжились три месяца. Режиссером выступил кореец Чак Че, который является победителем Венецианского фестиваля. Команда получилась международная. В производстве фильма активно принимали участие также казахстанские профессионалы.

«У нас был длительный монтаж. Снимать фильм без автора очень сложно. Мы пытались понять, что на самом деле он имел в виду. Нам нужно было погрузиться, приходилось открыть все переписки, звуковые сообщения, которые он отправлял… Мы долго откладывали этот фильм из-за карантина, потом думали, как будем подавать его. В итоге решили, что нужно с Казахстана начать прокат», - сказал Игорь Цай.

По его словам, фильм покажут в кинотеатрах Алматы и Нур-Султана с 28 июля, а осенью картина выходит в прокат в Южной Корее.

Мама Дениса Оксана Тена также призналась, что не знала о том, что Денис написал сценарий для конкурса.

«Я узнала о том, что он подал заявку на конкурс уже после того, как это произошло. Это было большим сюрпризом для меня. Тем не менее, я понимала, что он был готов, чтобы приступить к этой работе. Для меня было неожиданностью, что он победил в этом конкурсе будучи дебютантом и непрофессиональным сценаристом. Для меня это большой подарок и большая радость», - сказала Оксана Тен.

Пост-продакшн фильма возглавил обладатель премии за лучший монтаж на фестивале SXSW Роберт Кун. Монтаж и вся стадия пост-продакшна проходил в Казахстане – его выполняла казахстанская компания в городе Алматы, которая привлекла к работе молодых казахстанских дизайнеров и аниматоров. В фильме были использованы оригинальные треки, написанные Денисом.

Денис Тен умер летом 2018 года в возрасте 25 лет. Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи увидел двух парней, которые пытались снять боковые зеркала с его автомобиля, и бросился к ним. Но он получил ножевое ранение и умер через несколько часов в больнице.

Автор:
Корреспондент
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