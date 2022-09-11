Фильм «Паралимпиец» откроет Дни казахстанского кино на Ташкентском кинофестивале

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Дни кино Казахстана, которые пройдут в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути», откроются художественным фильмом-новинкой 2022 года «Паралимпиец», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению организаторов кинофестиваля, картина будет показана зрителю 13 сентября в Ташкентском театре музыкальной драмы и комедии имени Мукими.

Сюжет фильма «Паралимпиец» режиссера Алдияра Байракимова повествует о лыжнике Максате, мечтающем о золоте Олимпийских игр, который попадает в автокатастрофу и лишается ноги. После долгих внутренних переживаний Максат решает вернуться в спорт.

Ранее сообщалось, что почетными гостями международного кинофестиваля в Ташкенте станут такие гранды мирового кино, как Такеши Китано, Арманд Ассанте, Бурак Озчевит, Сергей Безруков, Джонни Депп (онлайн), Тимур Бекмамбетов и многие другие.

Ташкентский кинофестиваль, также известный под названием Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, традиционно проводился в столице Узбекистана с 1968 по 1997 год. Кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути» был возрожден в 2021 году по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, и стал ежегодным.

Фото: phonoteka.org







