Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Фильм, основанный на интервью Елбасы, презентуют на кинофестивале в Риме

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
20 Октября 2021, 20:18
Фильм, основанный на интервью Елбасы, презентуют на кинофестивале в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фильм, основанный на интервью Елбасы презентую на кинофестивале в Риме. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай на своей странице в сети Twitter.

«Сегодня Оливер Стоун на Римском кинофестивале презентует фильм «Qazaq. История Золотого человека», основанный на интервью с Елбасы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о реакции Елбасы после просмотра фильма «Qazaq. История Золотого человека».

Автор фильма Оливер Стоун говорил о значительной роли Елбасы, Президента Казахстана в сохранении мира и баланса.


Астана   Культура   Италия   Кинематограф  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана