+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 23 °С
USD 389.52 EUR 429.21
RUB 6.07 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фильм об участии Касым-Жомарта Токаева на 74-ой сессии Генассамблеи ООН смогут увидеть казахстанцы

14 Октября 2019 15:26
Поделиться:
Фильм об участии Касым-Жомарта Токаева на 74-ой сессии Генассамблеи ООН смогут увидеть казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится показ нового документального фильма об участии Президента РК Касым-Жомарта Токаева на 74 –ой сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций под названием «ООН: Общий дом для народов мира», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Глава государства обозначил важнейшие проблемы мировой политики – Ерлан Саиров
Казахстан стабильный и надежный партнер в Евразийском регионе – глава ЦАМО Казахстан создает площадку именно для многостороннего сотрудничества - Маниш Кумар В строительстве лучшего будущего возможности Казахстана сегодня бесспорны - азербайджанский политолог

«Визит Президента Казахстана в Нью-Йорк. Какие вопросы поднял Касым-Жомарт Токаев на 74-ой сессии ООН? С кем встречался? Смотрите в документальном фильме, снятом Телерадиокомплексом Президента РК «ООН: Общий дом для народов мира», - отмечено в сообщении.

Документальный фильм будет транслироваться сегодня 14 октября на канале «Хабар 24» в 21:30 по местному времени.

Напомним, в конце сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом США и принял участие в 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ООН, Президент Казахстана, 74-я Генассамблея ООН,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив