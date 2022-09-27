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Фильм об истории изобретения кобыза снимут в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Сентября 2022, 16:01
Фильм об истории изобретения кобыза снимут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производство кинопроекта осуществляет АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» при поддержке Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

Как рассказали создатели фильма, первой задачей документального фильма является изготовление древнего музыкального инструмента - кобыза.

Главный герой, который повествует историю изобретения кобыза, известный музыкант Саян Акмолдаев. Он профессиональный специалист, параллельно владеющий домброй и кобызом. С 2000 года преподает инструмент қыл-қобыз для учащихся республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова.

Автор сценария и режиссер-постановщик картины Ален Рахметалиев - автор многих известных короткометражных работ.

По словам продюсера фильма Айгерим Бакыт, на сегодня укомплектована съемочная группа. Вся команда ознакомлена с главной задачей и идеей фильма, его главным героем и повествователем Саяном Акмолдаевым.

«О сакральном, древнем музыкальном инструменте мы будем узнавать через него. За всеми деталями работы главного героя с ценными архивными материалами мы будем внимательно наблюдать через объективы камер, максимально погружаясь в процесс и подмечая каждую эмоцию на лице Маэстро. На сегодня мы посмотрели локации. Составили план съемок и других деталей фильма», - отметила Айгерим Бакыт.

Съемочная группа приступит к работам съемочного периода с середины сентября.

Фото: kazakhfilm.kz





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