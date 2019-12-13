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Фильм о Серке Кожамкулове презентовали в Алматы

13 Декабря 2019 08:20
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Фильм о Серке Кожамкулове презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась премьера документального фильма режиссера Алексея Каменского «Серке Кожамкулов. Играть по-настоящему» из цикла «Казахский Ренессанс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Картина снята киностудией «Казахфильм» им. Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Фильм посвящен Сералы Кожамкулову – одному из создателей первого национального театра, появившегося в молодой Казахской республике в начале XX века. Кожамкулов первым из казахских артистов появился на киноэкране, а также стал одним из первых народных артистов Казахской ССР.


«Серке Кожамкулов – яркий представитель казахской интеллигенции. Он – один из тех, кто заложил прочный фундамент профессионального театрального и киноискусства в Казахстане. Это были люди особенной судьбы – многие из них прошли голод и войну, послевоенную разруху, но при этом сохранили в себе важнейшее качество – служение искусству», - сказал председатель Союза кинематографистов Казахстана Ермек Турсунов в своей вступительной речи.

В мероприятии также принимали участие дочери народного артиста – Рената, Балым, Марьям и Салиха Сералиевны, которые поделились своими воспоминаниями об отце.

Старшая дочь Рената Кожамкулова рассказала, что из одиннадцати детей их осталось пятеро. Она отметила, что отец уделял большое внимание их образованию, и сегодня благодаря этому каждая из них состоялась в своей профессии, причем три дочери пошли по стопам родителей и связали свою жизнь с искусством.


Дочери легендарного артиста отметили, что фильм получился интересным и душевным, и поблагодарили руководство киностудии «Казахфильм» и творческую группу за проделанную работу.

«Я очень рад присутствовать сегодня на этом вечере. Вдвойне приятно наблюдать за теплыми отношениями между дочерьми Сералы Кожамкулова. Прошло уже ровно 40 лет, как ушел из жизни этот светлый человек, но дело его живет благодаря потомкам и почитателям его таланта. Имя Сералы-ага навсегда останется в нашей памяти, в наших сердцах», - сказал президент киностудии «Казахфильм» Арман Асенов.


Также глава «Казахфильма» сообщил, что в этом году на киностудии были сняты документальные ленты, рассказывающие о жизни и деятельности выдающихся личностей - Нуркена Абдирова, Калибека Куанышбаева, Ильяса Жансугурова.


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Ключевые слова: Алматы, История Казахстана, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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