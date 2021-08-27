+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 31 °С
USD 425.37 EUR 500.66
RUB 5.75 CNY 65.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фильм о погибшем полицейском сняли в Акмолинской области

27 Августа 2021 15:00
Поделиться:
Фильм о погибшем полицейском сняли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Конституции в Целиноградском отделе полиции состоялась презентация фильма, посвященного погибшему сотруднику Женису Куптенову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Жителей Павлодарской области наградили за вклад в развитие региона
Угнавший авто в России алматинец задержан в Павлодарской области Четыре тысячи яиц похитили двое мужчин с птицефабрики в Акмолинской области Новый амфитеатр появился в Кокшетау

По информации пресс-службы департамента полиции региона, в преддверии празднования Дня Конституции Республики Казахстан в отделе полиции Целиноградского района состоялась презентация документального фильма «Түнгі оқиға ізімен» о погибшем сотруднике Женисе Куптенове.

«Лейтенант полиции погиб при исполнении служебного долга, охраняя общественный порядок и обеспечивая конституционное право граждан на тишину и покой. В 2007 году, возвращаясь домой на личном авто, оперуполномоченный увидел на остановке в селе Акмол группу молодых людей, которые вели себя шумно и распивали спиртное. Остановившись, Женис Жангабылович сделал им замечание. Однако шумная компания подвыпивших молодых людей и не думала расходиться. Лейтенант полиции вышел из машины и пытался вразумить разгоряченных парней. В какой-то момент один из нарушителей тишины подошел к полицейскому сзади и ударил его. К нему присоединились остальные участники посиделок. Избив сотрудника полиции, молодые люди сбежали. Полицейского доставили в больницу. Однако спасти жизнь стражу порядка не удалось. Дома, не подозревая о случившемся, его ждали беременная супруга и маленькая дочь», - рассказала пресс-секретарь ведомства Асем Абдыкаримова.

Фильм был показан личному составу районного отдела. Главную роль в постановке сыграл сотрудник Целиноградского отдела полиции старший сержант Аян Нурманов. Гостями мероприятия стали родные и близкие полицейского.

Эта история не оставила равнодушными никого из присутствовавших в зале.

«Женис Жангабылович был очень хорошим человеком, ответственным сотрудником, любящим свою работу. Помню, как он мечтал работать в отделении криминальной полиции», - вспоминает инспектор группы кадровой политики майор полиции Риза Куржибаева. Начальник Целиноградского РОП Канат Битаков вручил маме, супруге и дочери погибшего коллеги цветы, а сыну Нурженису – картину. В свою очередь, мама погибшего Багым и супруга Нургуль поблагодарили полицейских за внимание и уважение, оказанное их семье.

В торжественной обстановке молодые сотрудники, начинающие свою службу в органах внутренних дел, приняли присягу.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Память   #Видео   #МВД РК   #Конституция   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Жителей Павлодарской области наградили за вклад в развитие региона
Угнавший авто в России алматинец задержан в Павлодарской области
Четыре тысячи яиц похитили двое мужчин с птицефабрики в Акмолинской области
Новый амфитеатр появился в Кокшетау
Популярное
1 Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
2 В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
3 Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
4 Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
5 Как будут допускаться к учебе студенты в Алматы
6 Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Читайте также
Угнавший авто в России алматинец задержан в Павлодарской области
Четыре тысячи яиц похитили двое мужчин с птицефабрики в Акмолинской области
Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
Как будут допускаться к учебе студенты в Алматы
Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив