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Фильм о коррупции презентовали в Туркестане

23 Декабря 2019 18:03
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Фильм о коррупции презентовали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане прошел показ короткометражного фильма «1424», снятого по заказу Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области. В презентации фильма принял участие глава региона Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ».

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Основная цель киноленты – минимизировать проявления коррупции и связанные с ней негативные последствия для жизни общества и экономики, усилить гражданскую активность населения в борьбе с коррупцией.



Отметим, идея снять данный фильм принадлежит руководителю Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области Хакиму Кушкалиеву.

Уникальность кинокартины «1424», где затронута проблемная тема современного общества состоит в том, что все роли были сыграны действующими сотрудниками Департамента и воспитанниками детской деревни семейного типа имени Т.Тажибаева города Арысь.

«Коррупция - это болезнь, которая встречается в любой стране мира. Бороться с ней нужно начинать со школьной скамьи. В стране также ведется активная борьба с теми, кто использует власть для достижения своих корыстных целей. Вместе с тем, необходимо улучшить положение государственных служащих. В этом заключается и требование Елбасы и поручения Главы государства, обозначенные в Послании народу. Наша задача - построить свободный от коррупции регион», - сказал У.Шукеев

Стоит отметить, зрители высоко и положительно оценили художественное произведение. По словам организаторов презентации, в ближайшее время во всех городах и районах Туркестанской области будет организован показ этого фильма.

В завершение мероприятия аким области вручил участникам съемочной группы благодарственные письма и пожелал им творческих успехов.

Напомним, что по фактам коррупции можно обратиться в call-центр агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции для всех регионов республики – 1424, который работает по принципу 24/7.





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Ключевые слова: Туркестанская область, Коррупция,
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