Фильм «Мариям» молодого казахстанского режиссера завоевал приз зрительских симпатий в Каннах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Каннах на фестивале короткометражного кино CANNES SHORTS казахстанский фильм «Мариям» получил специальный приз (Приз зрительских симпатий), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на режиссера фильма Маржан Бекмаганбетову.

Фильм «Мариям» – режиссёрский дебют Маржан Бекмаганбетовой.

«Продвижение по фестивалям я начала буквально осенью. И сегодня мне пришло письмо, что фильм «Мариям» получил приз зрительских симпатий.

Фестиваль в Каннах – это уникальный кинофестиваль, созданный всемирно известными художниками и режиссерами, как возможность продемонстрировать молодые таланты», - рассказывает Маржан Бекмаганбетова.

Раннее фильм «Мариям» был отмечен в основном конкурсе на фестивале The Lift Off Sessions.

Снимали короткометражную картину зимой 2019-го на станции Жалтыр в Акмолинской области.

«Бабушку и дедушку играют мои нағашы-әже Жанылган Кузенова и ата Тарих Кузенов, актёры без опыта», - поделилась автор фильма.

Главную героиню Мариям сыграла молодая актриса Айганым Отегенова, тогда еще студентка КазНУИ. В роли дочери героини Зере – Азель Канатбек.

Фильм повествует историю молодой девушки Мариям, которая возвращается из тюрьмы в свой родной аул. Дома её ждут бабушка, дедушка и пятилетняя дочь Зере. Мариям сложно принять ребёнка, но однажды Зере пропадает, и тогда Мариям остаётся перед выбором.