Фильм казахстанского режиссера представлен на международном кинофестивале в Ереване
ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Фильм казахстанского режиссера Абделя Елубаева, известноготакже под творческим псевдонимом Абель Фифтибаев, был представлен в рамках международного кинофестиваля «Ролан» в Ереване. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В Ереване прошел 15-й юбилейный Международный фестиваль фильмов
для детей и юношества «Ролан». Из 65 фильмов, претендовавших на показ в рамках
фестиваля, было отобрано 40 картин. В их числе полнометражный фильм отечественного
режиссера Абделя Елубаева «Бойжеткен. Все из-за нее».
Стоит отметить, что в фестивале приняли участие популярные актеры, продюсеры,
мультипликаторы из России, Беларуси, Узбекистана, Украины и Грузии. В рамках
фестиваля состоялись премьерные показы таких картин как «Это не навсегда» (Россия),
«Три сестры» (Россия), «Два трамвая» (Россия), «Только чудо» (Украина), а также свежих
выпусков киножурнала «Ералаш». Кинофестиваль охватил широкую аудиторию и прошел
одновременно в столице и семи областях Армении.
Кинофестиваль «Ролан» организован Армянским фондом развития кино и телевидения
для детей и юношества «Фонд Ролана Быкова» при содействии Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
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