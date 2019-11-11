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Фильм казахстанского режиссера представлен на международном кинофестивале в Ереване

11 Ноября 2019 18:29
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Фильм казахстанского режиссера представлен на международном кинофестивале в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Фильм казахстанского режиссера Абделя Елубаева, известноготакже под творческим псевдонимом Абель Фифтибаев, был представлен в рамках международного кинофестиваля «Ролан» в Ереване. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В Ереване прошел 15-й юбилейный Международный фестиваль фильмов

для детей и юношества «Ролан». Из 65 фильмов, претендовавших на показ в рамках

фестиваля, было отобрано 40 картин. В их числе полнометражный фильм отечественного

режиссера Абделя Елубаева «Бойжеткен. Все из-за нее».

Стоит отметить, что в фестивале приняли участие популярные актеры, продюсеры,

мультипликаторы из России, Беларуси, Узбекистана, Украины и Грузии. В рамках

фестиваля состоялись премьерные показы таких картин как «Это не навсегда» (Россия),

«Три сестры» (Россия), «Два трамвая» (Россия), «Только чудо» (Украина), а также свежих

выпусков киножурнала «Ералаш». Кинофестиваль охватил широкую аудиторию и прошел

одновременно в столице и семи областях Армении.


Кинофестиваль «Ролан» организован Армянским фондом развития кино и телевидения

для детей и юношества «Фонд Ролана Быкова» при содействии Межгосударственного

фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

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Ключевые слова: СНГ, Культура, Армения,
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