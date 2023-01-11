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Фильм «Фабельманы» выиграл премию «Золотой глобус» в главной номинации

11 Января 2023, 11:02
Фильм «Фабельманы» выиграл премию «Золотой глобус» в главной номинации

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Кинолента «Фабельманы» (Fabelmans, 2022) Стивена Спилберга удостоилась премии «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Трансляцию церемонии награждения вела во вторник телекомпания NBC.

Фильм Спилберга боролся за награду с кинолентами «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water, 2022) Джеймса Кэмерона, «Элвис» (Elvis, 2022) База Лурмана, «Тар» (Tar, 2022) Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick, 2022) Джозефа Косински.

Победителя объявлял оскароносный режиссер Квентин Тарантино.


Фото: tass.ru


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