28 Июля 2022 21:44

Фильм Дениса Тена вышел в широкий прокат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане состоялся закрытый показ фильма по сценарию Дениса Тена «Слепая любовь». Сценарий написан фигуристом еще в 2018 году, спустя четыре года фильм выходит в широкий прокат. Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали на закрытом показе, где собрались родные и близкие, друзья фигуриста.

В кинотеатре всех гостей встречала мама Дениса Оксана Тен. Гости поздравили ее с премьерой, вспоминая то, каким светлым и талантливым был Денис.

На закрытом показе фильма присутствовали вице-министр спорта и культуры Серик Жарасбаев, известный казахстанский кардиохирург Юрий Пя, актриса и друг Дениса Тена Алия Телебарисова. Особыми гостями вечера стали представители общества слепых в Нур-Султане. Сделана специальная версия фильма с аудиодескрипцией, чтобы особенные гости прочувствовали фильм и тот посыл, который постарался передать Денис Тен.

Фильм затрагивает трепетные взаимоотношения и любовь двух особенных людей - парня по имени Сол и девушку по имени Луна. Девушка глуха, а он слеп и оба не могут признаться друг другу в своих особенностях. Однако, несмотря на ограниченные возможности, их чувства не имеют границ.

Картина длится 33 минуты. А после премьеры специально для гостей и представителей СМИ показали 17-минутный ролик о том, как проходили съемки.

Режиссер Чак Че отметил, что ему сразу понравилась идея - история двух людей с ограниченными возможностями, говорящих друг другу о своих чувствах посредством цифровых технологий.

«Мы живем в реальности, где для общения используем цифровые сообщения, эмоджи и прочее. Это для меня было самым интересным… Я сильно нервничаю, ведь это не просто короткометражка. Речь идет о наследии, об определенном замысле человека, которого мы любим и уважаем. Мы не хотим испортить этот замысел или потратить его впустую. Хочется сделать идеальный фильм, даже лучше, чем он мог себе представить , чем представляли себе окружающие… В фильме есть реально классные моменты, которые понравятся фанатам Дениса. Для вас в фильме припрятано много сюрпризов. Даже если вы не слышали про Дениса, вам будет полезно узнать о ценностях, которые мы хотим донести в этом фильме», - признался режиссер.

Генеральными продюсерами выступили Тимур Бекмамбетов и мама спортсмена Оксана Тен. Исполнительный продюсер фильма - близкий друг фигуриста Игорь Цай.

«Мы были в Лос-Анджелесе. Денис там тренировался, я работал по кинопроекту. Он пригласил нас поехать в соседний город Сан-Диего на первое ледовое шоу от Цирка дю Солей. Мы поехали туда, а после шоу начали разговаривать о творчестве. Тогда сказали Денису, почему бы ему не попробовать себя в написании сценария. Мы предложили принять участие в конкурсе Screenlife Contest. Потом я благополучно об этом забыл и через три месяца узнал о том, что он прошел в финальную часть и будет защищать свою идею в Москве. Я точно знал, что он уже писал рассказы и песни. Мне показалось, что он может написать и сценарий. Он настоящий сторителлер, который рассказывал историю своими выступлениями, телом. Он сильно волновался в финале конкурса, даже сделал крутую раскадровку, которые были использованы при создании фильма», - сообщил продюсер Игорь Цай.

Чтобы конкурс проходил честно, чтобы действительно испытать свои возможности , Денис отправил свою заявку втайне и оказался в числе финалистов.

На протяжении всего фильма чувствуется дух и присутствие Дениса Тена. Его сценарий, его задумка, его песни, его стихи… В качестве лейтмотива и саундтрека была выбрана песня, которую сочинил и исполнил фигурист.

Известная актриса Алия Телебарисова пришла поддержать своего друга и еще раз вспомнила о том, каким светлым , любящим и искренним человеком был Денис.

«Все его безгранично любили, потому что он сам был полон энергии, тепла и любви ко всем. Думаю, в этом фильме он смог хотя бы частично рассказать людям, что такое любовь и тем самым показать, что у любви нет границ. Даже если имеются какие-то физические недостатки, любовь одинакова для всех. Любовь бывает разной и только Денис мог искренне рассказать людям о том, что любовь важней всего на свете: любовь к родителям , любовь к Всевышнему, к друзьям, своему делу. Своими действиями он каждый день показывал то, как можно проявлять любовь. Думаю, что зрители смогут полноценно прочувствовать все то, что он хотел рассказать в этом фильме. Мы всегда его помним и будем любить, ценить. Он настоящий герой для нас всех. Он всегда будет жить и этот фильм тому доказательство», - сказала актриса.

После завершения фильма продюсер Игорь Цай поблагодарил гостей, которые откликнулись и поддержали проект. Он отметил, что это один из первых креативных проектов Фонда Дениса Тена. Однако, по его словам, у Дениса очень много крутых креативных идей, которые творческая команда постарается претворить в жизнь.

«Есть один проект «Мини-Денис». Это анимационный персонаж, которого создал Денис Тен, у него даже есть своя страница в Instagram. Мы сейчас думаем о том, как оживить проект, может быть, сделать анимационный сериал или фильм, музыкальный клип. Второй проект, который наполовину в релизе - это музыкальный альбом. Денис очень много времени занимался музыкой, пел песни. Поэтому уже сегодня можете послушать альбом. Сейчас в нем два сингла. Однако скоро будут доступны все треки с этого фильма», - добавил продюсер.

К слову, макси-сингл, состоящий пока из двух песен, доступен для скачивания на всех музыкальных платформах. А фильм показывают уже с сегодняшнего вечера во всех кинотеатрах сети Chaplin.