Фильм «Айка» получил две награды кинофестиваля в Китае

СЯМЫНЬ. КАЗИНФОРМ - Фильм «Айка» получил две награды 28-го кинофестиваля «Golden rooster and hundred flowers»/«Золотой петух и Сто цветов», который состоялся в городе Сямынь провинции Фуцзянь в Китае, передает МИА «Казинформ».

Кроме того, на кинофестивале состоялась китайская премьера фильма «Шынырау» Жанабека Жетируова. Об этом сообщила продюсер Зарина Кисикова на своей странице в Facebook.

«Вчера, в рамках кинофестиваля «Golden rooster and hundred flowers» состоялась китайская премьера фильма «Шынырау» Жанабека Жетируова и встреча со зрителями. Фильм вызвал интерес как у зрителей, так и дистрибьюторов...Также, хочу поздравить Сергея Дворцевова, чей фильм «Айка» в рамках кинофестиваля получил две награды Best leading actress by Audience Award и Best foreign director by Audience Award. @ Xiamen, Fujian», - отметила Зарина Кисикова.





Фестиваль «Золотой петух и сто цветов» - крупнейшая кинопремия Китая. Статуэтку «Золотого петуха» присуждает профессиональное жюри, а премию «Сто цветов» вручают по результатам зрительского голосования.

Картина Сергея Дворцевого «Айка» про молодую мигрантку, приехавшую в Москву и вынужденную оставить своего ребенка в роддоме, чтобы выжить. Лента попала в конкурс Каннского фестиваля в 2018 году и принесла исполнительнице главной роли Самал Еслямовой приз за лучшую женскую роль. Также фильм был отобран в шорт-лист на премию «Оскар» от Казахстана. Фильм также был удостоен премий ряда престижных кинофестивалей.