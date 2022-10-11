Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Фильм «Ақын» представили мексиканскому зрителю

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Октября 2022, 17:00
Фильм «Ақын» представили мексиканскому зрителю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мексиканской столице состоялся показ казахстанского фильма «Ақын». Картину представили в сегменте «Выдающиеся авторы» международного кинофестиваля современного кино «Black Canvas», прошедшего с 30 сентября по 9 октября этого года в Мехико, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм».

Показу фильма предшествовало обращение его режиссера Дарежана Омирбаева к мексиканским кинолюбителям, озвученное временным поверенным в делах Казахстана в Мексике Олжасом Исабековым. Дарежан Омирбаев поблагодарил организаторов и выразил надежду, что его картина найдет своего зрителя в этой далекой стране. И оказался прав: казахстанский фильм пользовался успехом и был дважды показан в ходе кинофестиваля.

photo

«Ақын» демонстрировался в оригинальной озвучке с субтитрами на испанском языке. По просьбе организаторов кинофестиваля, помощь в изготовлении субтитров оказали казахстанское посольство в Мехико и почетный консул нашей страны в Гвадалахаре Хорхе Гонсалес.

В общей сложности в этом году на кинофестивале «Black Canvas» было представлено более 125 картин, из которых 59 являются зарубежными. Многие из фильмов в разное время демонстрировались на других крупных кинофестивалях - в Венеции, Торонто, Каннах и др.

«Ақын», как известно, ранее был удостоен высоких оценок в Японии, Бразилии и на фестивале «Berlinale».

Фильм снят киностудией АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.


Фото: kazakhfilm.kz



Культура   Кинематограф   Казахфильм  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане