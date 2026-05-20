Фиктивную вакцинацию почти двух тысяч голов скота выявили в Костанайской области

Прокуратура Камыстинского района выявила фиктивную вакцинацию почти 2 тысяч голов скота, нарушения хранения ветпрепаратов и завышение статистики по поголовью животных, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

Прокуратурой Камыстинского района в ходе надзорной деятельности выявлены факты фиктивной вакцинации 1 910 голов сельскохозяйственных животных, а также завышения в статистической отчетности по поголовьюскота на 537 голов.

— В двух ветеринарных пунктах установлены нарушения правил транспортировки (перемещения) и хранения ветеринарных препаратов вобъеме свыше 20 тыс. доз вследствие отсутствия термочемоданов. Кроме того, выявлены факты нарушения сроков вакцинации молодняка, несоблюдения периодичности ревакцинации, дозировки вакцин и другие нарушения, — отметили в прокуратуре региона.

Как сообщили в прокуратуре, по всем вывяленным нарушениям в сфере ветеринарного законодательства приняты меры прокурорского реагирования, к административной ответственности привлечено 8 должностных лиц и к дисциплинарной — 12. В государственный бюджет возмещены затраты по фиктивной вакцинации на сумму 744, 3 тыс. тенге.

Напомним, прокуратура выявила в Жамбылской области «резиновые квартиры» с иностранцами.