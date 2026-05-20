KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Фиктивную вакцинацию почти двух тысяч голов скота выявили в Костанайской области

    Прокуратура Камыстинского района выявила фиктивную вакцинацию почти 2 тысяч голов скота, нарушения хранения ветпрепаратов и завышение статистики по поголовью животных, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

    Кыргызстан продлил запрет на вывоз скота
    Фото: Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР

    Прокуратурой Камыстинского района в ходе надзорной деятельности выявлены факты фиктивной вакцинации 1 910 голов сельскохозяйственных животных, а также завышения в статистической отчетности по поголовьюскота на 537 голов.

    — В двух ветеринарных пунктах установлены нарушения правил транспортировки (перемещения) и хранения ветеринарных препаратов вобъеме свыше 20 тыс. доз вследствие отсутствия термочемоданов. Кроме того, выявлены факты нарушения сроков вакцинации молодняка, несоблюдения периодичности ревакцинации, дозировки вакцин и другие нарушения, — отметили в прокуратуре региона. 

    Как сообщили в прокуратуре, по всем вывяленным нарушениям в сфере ветеринарного законодательства приняты меры прокурорского реагирования, к административной ответственности привлечено 8 должностных лиц и к дисциплинарной — 12. В государственный бюджет возмещены затраты по фиктивной вакцинации на сумму 744, 3 тыс. тенге.

    Напомним, прокуратура выявила в Жамбылской области «резиновые квартиры» с иностранцами.

    Вакцинация Нарушения Прокуратура Регионы Казахстана Скот
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор