Фиктивные пациенты и старые сертификаты — что вскрыла цифровизация здравоохранения в РК

В Казахстане объединение медицинских информационных систем и внедрение цифрового контроля уже позволили предотвратить расходы на 31 млрд теңге, выявить нарушения в десятках медорганизаций и сократить время врачей на ввод данных. Ход цифровизации здравоохранения обсудили на совещании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В совещании приняли участие руководители министерств здравоохранения, искусственного интеллекта и цифрового развития, а также представители отечественных IT-компаний.

Рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства по цифровизации сферы здравоохранения, данных в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

В частности, Премьер-министр ознакомился с элементами новой системы мониторинга качества и объема медицинских услуг с применением технологий искусственного интеллекта.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о темпах перехода от 23 разрозненных систем к единой экосистеме e-Densaulyq. На сегодняшний день оцифровано свыше 21 тыс. медорганизаций, 221 тыс. единиц медтехники и данные 257 тыс. медработников.

«Мертвые души» в здравоохранении

В результате объединения данных и усиления контроля из медицинской системы исключено 400 тыс. неактуальных карт пациентов, связанных с 1,4 млн рецептов. Это позволило предотвратить расходы на 31 млрд теңге.

Необоснованное потребление медицинских услуг снижено на 7,1%, или порядка 7 млрд теңге, при этом эффективность выявления ошибок повысилась в 3,5 раза.

Альназарова доложила: по поручению Президента создается Единая государственная медицинская информационная система, которая должна объединить все разрозненные частные системы и стать единым рабочим инструментом врача.

Фото: Правительство РК

Уже объединены семь из 12 систем Минздрава: данные теперь вводятся один раз, документы формируются автоматически. Это позволило сократить время врача на ввод информации на 40%.

В Едином хранилище медицинских данных объединена информация из 12 частных мединформсистем, реестров и справочников. Также обеспечена интеграция более чем с 50 системами госорганов.

Накопленные с 2012 года данные с 1 июля текущего года используются для оплаты медицинской помощи на основе автоматического форматно-логического контроля.

По данным Минздрава, благодаря цифровому контролю выявлено отсутствие лицензий на осуществление медицинской деятельности в 38 медорганизациях. В отношении 27 из них деятельность приостановлена.

Фото: Правительство РК

Кроме того, 2 188 медработников временно отстранены от работы в связи с истечением срока действия сертификатов.

В целом интеграция информационных систем позволяет выявлять и не допускать оплату фиктивных услуг. В их числе — медицинское обслуживание умерших людей, работа врача одновременно в разных медучреждениях различных регионов, приписки и другие нарушения.

Сформирован и единый цифровой профиль гражданина, в котором медицинские данные сохраняются независимо от места проживания и прикрепления.

Онлайн-записью к врачу воспользовались 5,6 млн человек. С 1 января 2027 года планируется запуск автоматических уведомлений о прохождении скринингов.

Кроме того, в результате интеграции систем здравоохранения и органов внутренних дел выявляются медицинские противопоказания к управлению транспортом. На сегодня уже приостановлено действие около 10 тыс. водительских удостоверений.

В сфере лекарственного обеспечения доложено о функционировании системы маркировки и прослеживаемости препаратов. На сегодня промаркировано более 1 млрд упаковок.

Мониторинг охватывает 3 тыс. наименований лекарственных средств. По 1 595 препаратам, или 52%, цены остаются стабильными. По 800 наименованиям, или 26%, зафиксировано снижение стоимости. Совокупный экономический эффект составил 42,5 млрд теңге С 1 сентября текущего года система маркировки также внедрена для биологически активных добавок.

Фото: Правительство РК

Проект «Холодовая цепь»

В ходе совещания были представлены и другие цифровые решения с элементами искусственного интеллекта. Проект «Холодовая цепь» предназначен для автоматизированного контроля условий хранения и транспортировки вакцин — от склада до медицинской организации. Температурные датчики отслеживают условия хранения, GPS-мониторинг — перевозку иммунопрепаратов.

Пилотный проект был реализован в 2025 году в Карагандинской области. С 1 октября текущего года начнется его поэтапное внедрение по всей стране. Система охватит более 3,5 тыс. объектов и 800 единиц специализированного транспорта.

Для обеспечения безопасности медицинских работников на базе решений АО «Казахтелеком» внедряются смарт-видеожетоны. Устройства позволяют фиксировать тревожные события, оценивать обстановку и в случае нападения или угрозы со стороны пациентов автоматически передавать сигнал в Центр оперативного управления департамента полиции для незамедлительного выезда ближайшего патруля.

Фото: Правительство РК

На данный момент проект запущен в Шымкенте и Жамбылской области. Завершить внедрение планируется до конца текущего года. Смарт-видеожетонами намерены обеспечить 2,1 тыс. бригад скорой помощи и более 3,8 тыс. медработников.

Еще одно решение — система видеоаналитики и кнопки SOS в стационарах. Она предусматривает установку «умных» камер в приемных покоях для выявления агрессии в отношении медицинского персонала.

Информация оперативно передается в департамент полиции, медицинский ситуационный центр и службу охраны учреждения. Дополнительно устанавливаются кнопки SOS, с помощью которых граждане могут самостоятельно вызвать патруль. Сейчас система внедряется в Астане, Шымкенте и Жамбылской области.

По линии дистанционной помощи развиваются решения цифровой телемедицины, которые позволяют жителям отдаленных районов получать консультации специалистов.

Бектенову доложились: с начала года проведено более 1 млн телеконсультаций, дистанционные медицинские услуги получили свыше 2,1 млн человек. Из них 39% — жители сельской местности. Проект охватывает 655 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в селах, а также 72 учреждения уголовно-исполнительной системы.

Фото: Правительство РК

С 1 сентября текущего года телемедицина внедряется и при профилактических осмотрах школьников. Планируется охватить около 8 тыс. школ. В дистанционном формате уже доступны ЭКГ, экспресс-анализы и обследования с использованием цифровых медицинских приборов. Перечень услуг расширяется за счет УЗИ, офтальмоскопии и других исследований.

Централизованная телерадиология с использованием ИИ связывает свыше 400 медицинских учреждений по всей стране. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют анализировать снимки КТ, МРТ и маммографии, сокращая время диагностики более чем в четыре раза и повышая выявляемость патологий на ранних стадиях на 32,2%, доложились на совещании с Бектеновым.

Фото: Правительство РК

Круглосуточная онлайн-запись пациентов

Также внедряется Единая система медицинских коммуникаций на базе ИИ AKYLMED.AI. Она предназначена для круглосуточной онлайн-записи пациентов, автоматического приглашения на скрининги и профилактические осмотры, а также сбора обратной связи о качестве приема.

Использование AI-помощников позволило снизить уровень неявок в поликлиники почти в три раза и существенно уменьшить нагрузку на регистратуры.

По итогам совещания Премьер-министр отметил, что создание единого цифрового контура здравоохранения имеет стратегическое значение и должно повысить эффективность и доступность медицинской помощи.

— Президент определил четкую цель: мы должны уйти от разрозненных информсистем и создать единый цифровой контур здравоохранения. Мы видим, что уже есть решения и технологии, позволяющие эту задачу реализовать. Теперь важно довести начатую работу до конца. Все системы должны быть объединены, данные — доступны и актуальны, эффективные ИИ-решения — масштабированы на всю отрасль и регионы. Мы должны получить практическую отдачу: качественные медицинские услуги, оптимизация расходов, устранение административных барьеров. Тотальная цифровизация дает возможность совершенствовать систему, повышая эффективность услуг для граждан, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее Kazinform сообщал, что цифровой контроль позволил предотвратить необоснованные медуслуги в Казахстане на 10,6 млрд теңге. В Правительстве отмечали, что новые цифровые решения усилили контроль за оказанием медпомощи и помогли сократить необоснованные выплаты.

Также 1 сентября Kazinform писал, что цифровые инструменты помогли предотвратить необоснованные расходы на медпомощь и лекарства на 31 млрд теңге. Тогда из медицинских информационных систем исключили около 400 тыс. неактуальных карт пациентов.