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    Фиктивные пациенты и старые сертификаты — что вскрыла цифровизация здравоохранения в РК

    В Казахстане объединение медицинских информационных систем и внедрение цифрового контроля уже позволили предотвратить расходы на 31 млрд теңге, выявить нарушения в десятках медорганизаций и сократить время врачей на ввод данных. Ход цифровизации здравоохранения обсудили на совещании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Бектенов и Альназарова
    Фото: Правительство РК

    В совещании приняли участие руководители министерств здравоохранения, искусственного интеллекта и цифрового развития, а также представители отечественных IT-компаний.

    Рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства по цифровизации сферы здравоохранения, данных в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

    В частности, Премьер-министр ознакомился с элементами новой системы мониторинга качества и объема медицинских услуг с применением технологий искусственного интеллекта.

    Министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о темпах перехода от 23 разрозненных систем к единой экосистеме e-Densaulyq. На сегодняшний день оцифровано свыше 21 тыс. медорганизаций, 221 тыс. единиц медтехники и данные 257 тыс. медработников.

    «Мертвые души» в здравоохранении

    В результате объединения данных и усиления контроля из медицинской системы исключено 400 тыс. неактуальных карт пациентов, связанных с 1,4 млн рецептов. Это позволило предотвратить расходы на 31 млрд теңге.

    Необоснованное потребление медицинских услуг снижено на 7,1%, или порядка 7 млрд теңге, при этом эффективность выявления ошибок повысилась в 3,5 раза.

    Альназарова доложила: по поручению Президента создается Единая государственная медицинская информационная система, которая должна объединить все разрозненные частные системы и стать единым рабочим инструментом врача.

    Фиктивные пациенты и старые сертификаты — что вскрыла цифровизация здравоохранения в РК
    Фото: Правительство РК

    Уже объединены семь из 12 систем Минздрава: данные теперь вводятся один раз, документы формируются автоматически. Это позволило сократить время врача на ввод информации на 40%.

    В Едином хранилище медицинских данных объединена информация из 12 частных мединформсистем, реестров и справочников. Также обеспечена интеграция более чем с 50 системами госорганов.

    Накопленные с 2012 года данные с 1 июля текущего года используются для оплаты медицинской помощи на основе автоматического форматно-логического контроля.

    По данным Минздрава, благодаря цифровому контролю выявлено отсутствие лицензий на осуществление медицинской деятельности в 38 медорганизациях. В отношении 27 из них деятельность приостановлена.

    Акмарал Альназарова
    Фото: Правительство РК

    Кроме того, 2 188 медработников временно отстранены от работы в связи с истечением срока действия сертификатов.

    В целом интеграция информационных систем позволяет выявлять и не допускать оплату фиктивных услуг. В их числе — медицинское обслуживание умерших людей, работа врача одновременно в разных медучреждениях различных регионов, приписки и другие нарушения.

    Сформирован и единый цифровой профиль гражданина, в котором медицинские данные сохраняются независимо от места проживания и прикрепления.

    Онлайн-записью к врачу воспользовались 5,6 млн человек. С 1 января 2027 года планируется запуск автоматических уведомлений о прохождении скринингов.

    Кроме того, в результате интеграции систем здравоохранения и органов внутренних дел выявляются медицинские противопоказания к управлению транспортом. На сегодня уже приостановлено действие около 10 тыс. водительских удостоверений.

    В сфере лекарственного обеспечения доложено о функционировании системы маркировки и прослеживаемости препаратов. На сегодня промаркировано более 1 млрд упаковок.

    Мониторинг охватывает 3 тыс. наименований лекарственных средств. По 1 595 препаратам, или 52%, цены остаются стабильными. По 800 наименованиям, или 26%, зафиксировано снижение стоимости. Совокупный экономический эффект составил 42,5 млрд теңге С 1 сентября текущего года система маркировки также внедрена для биологически активных добавок.

    Фиктивные пациенты и старые сертификаты — что вскрыла цифровизация здравоохранения в РК
    Фото: Правительство РК

    Проект «Холодовая цепь»

    В ходе совещания были представлены и другие цифровые решения с элементами искусственного интеллекта. Проект «Холодовая цепь» предназначен для автоматизированного контроля условий хранения и транспортировки вакцин — от склада до медицинской организации. Температурные датчики отслеживают условия хранения, GPS-мониторинг — перевозку иммунопрепаратов.

    Пилотный проект был реализован в 2025 году в Карагандинской области. С 1 октября текущего года начнется его поэтапное внедрение по всей стране. Система охватит более 3,5 тыс. объектов и 800 единиц специализированного транспорта.

    Для обеспечения безопасности медицинских работников на базе решений АО «Казахтелеком» внедряются смарт-видеожетоны. Устройства позволяют фиксировать тревожные события, оценивать обстановку и в случае нападения или угрозы со стороны пациентов автоматически передавать сигнал в Центр оперативного управления департамента полиции для незамедлительного выезда ближайшего патруля.

    Совещание с Бектеновым
    Фото: Правительство РК

    На данный момент проект запущен в Шымкенте и Жамбылской области. Завершить внедрение планируется до конца текущего года. Смарт-видеожетонами намерены обеспечить 2,1 тыс. бригад скорой помощи и более 3,8 тыс. медработников.

    Еще одно решение — система видеоаналитики и кнопки SOS в стационарах. Она предусматривает установку «умных» камер в приемных покоях для выявления агрессии в отношении медицинского персонала.

    Информация оперативно передается в департамент полиции, медицинский ситуационный центр и службу охраны учреждения. Дополнительно устанавливаются кнопки SOS, с помощью которых граждане могут самостоятельно вызвать патруль. Сейчас система внедряется в Астане, Шымкенте и Жамбылской области.

    По линии дистанционной помощи развиваются решения цифровой телемедицины, которые позволяют жителям отдаленных районов получать консультации специалистов.

    Бектенову доложились: с начала года проведено более 1 млн телеконсультаций, дистанционные медицинские услуги получили свыше 2,1 млн человек. Из них 39% — жители сельской местности. Проект охватывает 655 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в селах, а также 72 учреждения уголовно-исполнительной системы.

    Фиктивные пациенты и старые сертификаты — что вскрыла цифровизация здравоохранения в РК
    Фото: Правительство РК

    С 1 сентября текущего года телемедицина внедряется и при профилактических осмотрах школьников. Планируется охватить около 8 тыс. школ. В дистанционном формате уже доступны ЭКГ, экспресс-анализы и обследования с использованием цифровых медицинских приборов. Перечень услуг расширяется за счет УЗИ, офтальмоскопии и других исследований.

    Централизованная телерадиология с использованием ИИ связывает свыше 400 медицинских учреждений по всей стране. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют анализировать снимки КТ, МРТ и маммографии, сокращая время диагностики более чем в четыре раза и повышая выявляемость патологий на ранних стадиях на 32,2%, доложились на совещании с Бектеновым.

    Фиктивные пациенты и старые сертификаты — что вскрыла цифровизация здравоохранения в РК
    Фото: Правительство РК

    Круглосуточная онлайн-запись пациентов

    Также внедряется Единая система медицинских коммуникаций на базе ИИ AKYLMED.AI. Она предназначена для круглосуточной онлайн-записи пациентов, автоматического приглашения на скрининги и профилактические осмотры, а также сбора обратной связи о качестве приема.

    Использование AI-помощников позволило снизить уровень неявок в поликлиники почти в три раза и существенно уменьшить нагрузку на регистратуры.

    По итогам совещания Премьер-министр отметил, что создание единого цифрового контура здравоохранения имеет стратегическое значение и должно повысить эффективность и доступность медицинской помощи.

    — Президент определил четкую цель: мы должны уйти от разрозненных информсистем и создать единый цифровой контур здравоохранения. Мы видим, что уже есть решения и технологии, позволяющие эту задачу реализовать. Теперь важно довести начатую работу до конца. Все системы должны быть объединены, данные — доступны и актуальны, эффективные ИИ-решения — масштабированы на всю отрасль и регионы. Мы должны получить практическую отдачу: качественные медицинские услуги, оптимизация расходов, устранение административных барьеров. Тотальная цифровизация дает возможность совершенствовать систему, повышая эффективность услуг для граждан, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Ранее Kazinform сообщал, что цифровой контроль позволил предотвратить необоснованные медуслуги в Казахстане на 10,6 млрд теңге. В Правительстве отмечали, что новые цифровые решения усилили контроль за оказанием медпомощи и помогли сократить необоснованные выплаты.

    Также 1 сентября Kazinform писал, что цифровые инструменты помогли предотвратить необоснованные расходы на медпомощь и лекарства на 31 млрд теңге. Тогда из медицинских информационных систем исключили около 400 тыс. неактуальных карт пациентов.

    Здравоохранение Акмарал Альназарова Правительство РК Медицина Поручения Президента Больницы Аудит Олжас Бектенов Минздрав РК Цифровизация
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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