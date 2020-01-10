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Фиксирует ли «Сергек» нарушения при плохих погодных условиях

10 Января 2020 14:47
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Фиксирует ли «Сергек» нарушения при плохих погодных условиях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Фиксируют ли камеры «Сергек» нарушения правил дорожного движения при плохих погодных условиях, рассказала директор по управлению проектами ТОО «Коркем Телеком» Бибигуль Айтукенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Оборудование работает при различной погоде самостоятельно. Если камеры работают даже в Нур-Султане с его ветрами, морозами, то и в Алматы тоже», - сообщила она.

По ее словам, камеры фиксируют основные нарушения, перечень которых согласован с компетентным органом - Департаментом полиции.

«Это пересечение стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора на красный свет, превышение скоростного режима и неправомерный выезд на выделенную полость для общественного транспорта», - добавила она.

В свою очередь, начальник управления административной полиции ДП города Жандос Мураталиев заявил, что «Сергеки» настраиваются отдельно под каждое нарушение и устанавливаются в тех местах, где происходит больше всего ДТП, согласно анализу. На дорогах камеры «видят» до 100 метров.

Кроме того, он заверил, что все штрафы за нарушения поступают в бюджет.

Отметим, в Алматы с января заработало 400 камер видеофиксации «Сергек». С момента запуска камеры зафиксировали свыше 2,5 тысяч нарушений на 42 млн тенге.


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Ключевые слова: Алматы, Транспорт, Безопасность,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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