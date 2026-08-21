FIFA выделит Казахстану $250 тысяч на развитие детского футбола

Денежные средства будут направлены в Казахстан в рамках программы FIFA Talent Development Scheme на 2026 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации Казахстанской федерации футбола, выделенный грант будет направлен на ключевые направления развития детско-юношеского футбола в стране.

Из отправленных FIFA 250 тысяч долларов 125 тысяч долларов направят на масштабный проект поиска и отбора перспективных молодых игроков «Будущие чемпионы». На организацию обучающих семинаров для тренеров и скаутов заложено 50 тысяч долларов, еще столько же потратят на покрытие операционных расходов по управлению программой (FIFA Operations Project).

Кроме того, 25 тысяч долларов предназначены для внедрения стандартов защиты детей и программ психологического сопровождения участников.

Группа FIFA по глобальному развитию футбола под руководством всемирно известного тренера Арсена Венгера отметила высокий уровень подготовки проектов Казахстанской федерации футбола, направленных на повышение качества подготовки футбольных резервов в Казахстане.

Программа FIFA Talent Development Scheme создана для оказания всесторонней поддержки национальным ассоциациям в поиске, взращивании и сопровождении молодых футбольных талантов по всему миру.

Ранее стало известно, что УЕФА выплатил футбольным клубам Казахстана более 7,7 млн евро.

Также выяснилось, что Казахстан не сможет заявить две команды в Юношескую лигу УЕФА сезона 2026-2027.