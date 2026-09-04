FIFA: трансферный рынок побил рекорды после ЧМ‑2026

FIFA опубликовала обзор международных трансферов за период с 1 июня по 2 сентября 2026 года. Данные показывают рекордную активность на рынке футбола, а также влияние ЧМ-2026 на переходы игроков, передает Kazinform.

Как отмечается в отчете, после чемпионата мира 267 игроков из 47 стран сменили клубы, а общая сумма их трансферов превысила $3,3 млрд. Среди них — как признанные звезды, так и новые таланты, заявившие о себе на турнире.

Женский футбол установил исторический рекорд: зарегистрировано 1406 международных трансферов, что на 19,2% больше предыдущего максимума. Сумма сборов достигла $28,6 млн, более чем вдвое выше прошлогоднего показателя. Английские клубы потратили $8 млн, испанские — $6,6 млн, немецкие — $4,9 млн. Шведские клубы получили наибольшую сумму — $4,2 млн.

В мужском футболе также зафиксированы рекорды: расходы на трансферы превысили $9,89 млрд, а количество международных переходов достигло 12 500.

Английские клубы вложили более $3,02 млрд, итальянские — $1,1 млрд, испанские — $940 млн. Французские клубы получили наибольшие доходы — $1,7 млрд.

Эти цифры подчеркивают глобальный масштаб трансферного рынка и демонстрируют, как выступления на чемпионате мира открывают новые возможности для игроков.

Напомним, Месси завершил выступления за сборную Аргентины, за которую играл под 10-м номером. Поэтому именно на этой минуте матчи будут прерывать в знак признания заслуг нападающего.

«Манчестер Сити» заплатил 146 млн евро за Энцо Фернандеса.