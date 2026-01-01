ФИФА может внести одно из самых значительных изменений в правила футбола

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил на Всемирном спортивном саммите в Дубае, что организация всерьез рассматривает пересмотр правила офсайда. В футбольной ассоциации хотят уйти от затяжных видеопросмотров, миллиметровых измерений и постоянного недовольства болельщиков и игроков.

Речь идет об идее, которую еще в 2020 году предложил бывший тренер Арсен Венгер. Согласно этому подходу, игрок не будет считаться в офсайде, если хотя бы часть тела, которой можно забить гол, находится на одной линии с последним защитником. Офсайд будет фиксироваться только в том случае, если атакующий полностью находится перед защитником.

- Мы рассматриваем правило офсайда, которое со временем менялось и сейчас требует, чтобы нападающий был позади последнего защитника или на одной линии с ним. Возможно, в будущем игрок должен будет полностью находиться перед защитником, чтобы считаться в офсайде, — подчеркнул Инфантино.

По оценке бывшего арбитра Мануэль Грэфе, вероятность реформы высока. В соцсети X он написал: «Очевидно, что офсайдная революция грядет: основа для нового правила заложена, и, похоже, ФИФА готова утвердить его в марте вместе с правилами на следующий сезон».

При этом Грэфе отмечает, что ассистентам судей станет еще сложнее.

Напомним, в сентябре этого года состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Глава государства высказал уверенность в том, что в сотрудничестве с ФИФА Казахстан сможет стать образцом динамичного развития футбола в регионе.