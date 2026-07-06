FIFA приостановила дисквалификацию форварда США: UEFA заявила о подрыве принципов честной игры

После сообщений ряда СМИ о том, что пересмотру санкции предшествовал звонок из Белого дома, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выступил с резкой критикой организации.

Ранее портал The Athletic сообщил, что дисциплинарный комитет FIFA приостановил автоматическую дисквалификацию Балогуна, позволив форварду сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии. До этого футболист получил красную карточку и должен был пропустить следующую встречу.

По информации журналиста Бена Джейкобса, из Белого дома напрямую связались с президентом FIFA Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть наказание. При этом источники в FIFA утверждают, что решение принималось независимым дисциплинарным комитетом в соответствии с дисциплинарным кодексом, а внешнее влияние не могло повлиять на итоговый вердикт.

Между тем UEFA назвала решение FIFA беспрецедентным. В организации подчеркнули, что автоматическая дисквалификация после красной карточки является четко прописанной нормой и не допускает исключений, особенно по ходу турнира.

В организации считают, что подобный шаг ставит под угрозу принцип равенства участников соревнований и создает опасный прецедент для текущего чемпионата мира.

В UEFA также заявили, что если правила перестают применяться одинаково ко всем участникам, это подрывает доверие к соревнованию и наносит ущерб авторитету футбола.

По данным Bild, решение FIFA также раскритиковали ряд известных футболистов, бывшие и действующие футбольные функционеры. Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что «футбол никогда не должен становиться политическим инструментом».

Фоларину Балогуну 25 лет. Нападающий выступает за французский «Монако», а на чемпионате мира 2026 года забил три мяча в трех матчах и является лучшим бомбардиром сборной США. Встреча США — Бельгия состоится в ночь на 7 июля. Победитель выйдет в четвертьфинал турнира.

Ранее Kazinform сообщал, за что FIFA критиковали чаще всего при подготовке к чемпионату мира-2026.